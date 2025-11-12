La Feria Internacional Ganadera de Querétaro regresa en su edición 2025 del 14 al 30 de noviembre, consolidándose como uno de los eventos más esperados del Bajío por su mezcla de tradición, cultura, gastronomía y espectáculos de talla nacional e internacional.

Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2025

Este año, el Ecocentro Expositor será nuevamente el punto de encuentro para familias, productores, artistas y visitantes, ofreciendo una amplia muestra agropecuaria con exposición de ganado, exhibiciones ecuestres, venta de productos regionales, juegos mecánicos y una variada oferta gastronómica típica del estado.

El Teatro del Pueblo presentará una cartelera gratuita con artistas de primer nivel, entre ellos Belinda, Santa Fe Klan, Los Ángeles Azules, Steve Aoki, Grupo Frontera, La Arrolladora Banda Limón y Mägo de Oz, garantizando noches llenas de música y energía.

Por su parte, el Palenque de la Feria reunirá a grandes figuras como Alejandro Fernández, Gloria Trevi, Banda MS, Matute, Edén Muñoz y Carín León, quienes deleitarán al público en un ambiente íntimo y tradicional.

¿Y la entrada?

La entrada general tendrá un costo de $100 pesos, con acceso gratuito para niños menores de 90 cm, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, se implementarán rutas especiales de transporte gratuito a través del sistema QroBús desde puntos estratégicos de la ciudad para facilitar la llegada de los asistentes.

Con esta edición, la Feria reafirma su papel como un evento que impulsa la economía local, promueve el turismo y celebra el orgullo queretano. Se espera la asistencia de más de 800 mil visitantes durante los 17 días de actividades.