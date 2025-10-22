Museo del Louvre abre sus puertas tras histórico robo

El Museo del Louvre reabrió este miércoles con restricciones al público, luego del robo del pasado domingo, según pudo comprobar la agencia de noticias EFE.

Las puertas del museo abrieron a las 09:00 horas, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo fila en el acceso de la pirámide.

El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo, en la que se produjo el histórico robo, permanecerá cerrada un cierto tiempo.

El público no había podido recorrer sus salas desde el domingo por la mañana, cuando poco después de las 09:30 horas fue evacuado el recinto al conocerse el robo de joyas, estimado en 88 millones de euros.

Continúan las investigaciones

Aunque el lunes todo estaba preparado para recibir visitantes, en el último momento los responsables decidieron mantenerlo cerrado y el martes es el día de cierre semanal.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, mostró hoy su plena confianza en la capacidad del más de un centenar de investigadores que trabajan en este momento para encontrar a los autores del robo del domingo en el Louvre.

Policía analiza perfiles de traficantes de bienes culturales

En una entrevista a Europe 1 y CNEWS, Nuñez (exjefe de la policía de París) precisó que la Oficina Central de Trafico de Bienes Culturales ha recopilado pistas sobre los perfiles de los sospechosos de tráfico de bienes culturales y que se está haciendo «todo lo posible» para recuperar las ocho joyas robadas.

Su valor material ha sido estimado por el Museo del Louvre en 88 millones de euros, según informó ayer la Fiscalía de París, pero su valor patrimonial es inestimable, dijo.

En cualquier caso, la investigación está avanzando, está haciendo progresos, que no especificó por cautela, pero remarcó que está seguro de que encontrarán a los autores del robo.