Gremlins 3 es oficial: estreno en 2027 con Columbus y Spielberg

Las tres reglas sagradas están a punto de ser puestas a prueba una vez más. Después de más de tres décadas de rumores, esperas y falsas alarmas, el caos adorablemente destructivo está listo para regresar. Warner Bros. ha confirmado oficialmente lo que miles de fans de los 80 llevaban pidiendo a gritos: Gremlins 3 está en marcha, y la noticia llega con un equipo de ensueño que garantiza un regreso a la altura de la leyenda.

Según un informe exclusivo de Variety, en una reunión con inversores, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, no solo confirmó el proyecto, sino que fijó su fecha de estreno: el 19 de noviembre de 2027. Y para elevar las expectativas al máximo, se anunció que Chris Columbus, el guionista que imaginó a estas criaturas en la película original, se sentará en la silla del director, con su mentor, el legendario Steven Spielberg, regresando como productor ejecutivo.

Un Regreso a los Orígenes: La Visión de Columbus y Spielberg

El regreso del dúo dinámico que dio vida a la película de 1984 es la mejor noticia posible para la franquicia. Chris Columbus, quien más tarde dirigiría clásicos familiares como Mi Pobre Angelito y las dos primeras películas de Harry Potter, concibió Gremlins como un cuento de hadas oscuro, una historia navideña con un giro de terror que se convirtió en un fenómeno cultural. Spielberg, por su parte, fue el productor que vio el potencial de la historia y la guió para convertirse en el éxito de taquilla que fue.

Esta nueva película honrará esa promesa. No será un reinicio ni una nueva versión, sino una secuela directa, continuando la historia en la línea de lo que hizo Jurassic World con la saga jurásica. El guion correrá a cargo de Zach Lipovsky y Adam Stein, un dúo conocido por su trabajo en Freaks y en Destino Final: Lazos de Sangre, lo que sugiere que la película podría tener un tono de terror más marcado.

El Largo y Tortuoso Camino hacia Gremlins 3

El viaje para traer de vuelta a Gizmo y su progenie diabólica ha sido largo. La secuela de 1990, Gremlins 2: La Nueva Generación, dirigida de nuevo por Joe Dante, no tuvo el mismo éxito comercial, pero con el tiempo se ha convertido en una película de culto por su tono satírico y anárquico. Desde entonces, el proyecto de una tercera parte ha estado en un limbo de desarrollo.

Los rumores resurgieron en la década de 2010 con la moda del 3D, y Warner Bros. llegó a renovar el dominio web “Gremlins3.com” en 2011, pero nada se materializó. No fue hasta principios de 2025 que el proyecto cogió un ritmo real, como parte de una nueva estrategia de Warner Bros. de revitalizar sus franquicias más queridas, un plan que también incluye nuevas entregas de Los Goonies, Matrix y El Señor de los Anillos.

En la Comic-Con de Manchester de 2025, Zach Galligan finalmente confirmó que un guion estaba completo y a la espera de la aprobación final de Spielberg, un paso que evidentemente ya se ha cumplido.

El Legado de Gremlins: Más que un Monstruo Adorable

Para entender por qué Gremlins 3 es tan esperada, hay que recordar el impacto de la película original. Estrenada en 1984, se convirtió en la tercera película más taquillera del año, recaudando más de 212 millones de dólares con un presupuesto de apenas 11 millones.

La historia de Billy, un joven que recibe una adorable criatura llamada Mogwai con tres reglas estrictas, capturó la imaginación del público:

No exponerlo a la luz brillante. No mojarlo. Jamás alimentarlo después de medianoche.

Cuando estas reglas se rompen, el tierno Gizmo se multiplica en una horda de Gremlins caóticos y destructivos que aterrorizan un idílico pueblo en plena Navidad. La película fue una mezcla perfecta de comedia, terror y drama familiar, y su tono, a veces sorprendentemente oscuro para una película familiar, fue tan impactante que, junto con Indiana Jones y el Templo de la Perdición, motivó la creación de la clasificación por edades PG-13 en Estados Unidos.

El Origen Real de los Gremlins: De Mitos de Guerra a Íconos Pop

Curiosamente, el concepto de los Gremlins no nació en la mente de Chris Columbus. Su origen se remonta a los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando un avión sufría un fallo mecánico inexplicable, los pilotos bromeaban diciendo que eran obra de unos duendecillos saboteadores que vivían en las máquinas.

Fue el famoso escritor Roald Dahl (autor de Charlie y la Fábrica de Chocolate), quien fue piloto de la RAF, quien popularizó la idea en su libro infantil de 1943, Los Gremlins. La historia de Dahl llegó a oídos de Walt Disney, quien consideró hacer una película, aunque el proyecto nunca se concretó. Sin embargo, la idea quedó flotando en la cultura popular hasta que Columbus la recuperó y la transformó en la historia que todos conocemos.

Con una fecha de estreno estratégicamente ubicada en la temporada prenavideña, Gremlins 3 busca no solo apelar a la nostalgia de quienes crecieron en los 80, sino también presentar a Gizmo y su caótica descendencia a una nueva generación. El regreso del equipo creativo original es la mayor garantía de que, después de casi 40 años, la magia y el terror están a punto de volver a desatarse. Solo recuerden las reglas.

