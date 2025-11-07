Primer tráiler de Michael: Jaafar Jackson revive al Rey del Pop

El mundo ha contenido la respiración, esperando este momento. Diecisiete años después de su muerte, la figura más icónica y enigmática de la música pop regresa a la pantalla grande. Lionsgate ha desvelado el primer tráiler oficial de “Michael“, la esperadísima película biográfica sobre la vida de Michael Jackson, y el resultado es un escalofriante y espectacular vistazo a la resurrección de una leyenda.

Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del mismísimo Rey del Pop, y dirigida por el aclamado Antoine Fuqua, la película promete ser un viaje cinematográfico a través de la compleja, triunfal y controvertida vida de un artista que redefinió la música, el baile y la cultura para siempre. Tras largos retrasos que movieron su estreno de 2025 al 24 de abril de 2026, este primer avance confirma que la espera ha valido la pena.

Análisis del Tráiler: Un Viaje desde los Inicios hasta la Cima del Mundo

El tráiler, de poco más de un minuto, es una cápsula del tiempo magistralmente editada. Arranca en un estudio de grabación, donde un convincente Kendrick Sampson en el papel del legendario productor Quincy Jones, mira directamente al espectador y dice: “Sé que llevas mucho tiempo esperando esto. Las pistas están grabadas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio”. Un claro guiño a los fans que han aguardado con paciencia este proyecto.

A partir de ahí, el avance nos sumerge en un torbellino de imágenes que recorren las diferentes épocas de Michael. Vemos a un joven Michael, interpretado por el talentoso Juliano Krue Valdi, liderando a los Jackson 5, para luego dar paso a la explosión de su carrera en solitario. La banda sonora es un potente medley de sus mayores éxitos, con “Wanna Be Startin’ Somethin'” como hilo conductor, mezclado con fragmentos de “Don’t Stop ‘til You Get Enough” y “Billie Jean”.

La transformación de Jaafar Jackson es, sencillamente, asombrosa. No es solo el parecido físico; es la voz, la cadencia, y sobre todo, los movimientos. Cada giro, cada “moonwalk”, cada gesto icónico ha sido recreado con una precisión que eriza la piel. El tráiler culmina con una breve pero impactante imagen que confirma lo que todos esperaban: veremos una recreación del legendario videoclip de “Thriller”.

Un Reparto Estelar para Honrar a una Leyenda

El poder de una biopic reside en su elenco, y “Michael” ha reunido a un grupo de actores de primer nivel para dar vida a las figuras que rodearon al Rey del Pop.

Jaafar Jackson como Michael Jackson: La elección del sobrino del artista fue una jugada arriesgada que, a juzgar por el tráiler, ha dado sus frutos . El director Antoine Fuqua describió su conexión como “espiritual”, destacando su habilidad natural para emular a su tío.

Colman Domingo como Joe Jackson: El nominado al Oscar se enfrenta al desafío de interpretar al polémico y complejo patriarca de la familia Jackson. Domingo ha declarado que su objetivo es “encontrar su humanidad” y retratar una versión compleja del personaje

Nia Long como Katherine Jackson: Interpretará a la matriarca de la familia, una figura de amor y apoyo incondicional para Michael.

Miles Teller como John Branca: Dará vida al influyente abogado y asesor de Michael. Teller reveló que tuvo la oportunidad de conversar con el verdadero John Branca para preparar el papel.

Kat Graham como Diana Ross: Encarnará a la legendaria cantante de Motown, quien fue una figura mentora y crucial en la transición de Michael a su carrera como solista.

El elenco se completa con Jessica Sula como LaToya Jackson, Larenz Tate como el fundador de Motown, Berry Gordy, y Laura Harrier como la ejecutiva musical Suzanne de Passe.

La Visión del Director y el Enfoque de la Historia

Con Antoine Fuqua al timón, conocido por su habilidad para dirigir dramas intensos y personajes complejos como en “Training Day”, se espera que la película vaya más allá de un simple recuento de éxitos. La sinopsis oficial promete “un retrato fascinante y honesto del hombre brillante pero complicado que se convirtió en el Rey del Pop”.

El guion, firmado por John Logan (Gladiator, Skyfall, Alien: Covenant), ha sido aprobado por la familia del artista y cuenta con la producción de Graham King, responsable de la exitosa biopic “Bohemian Rhapsody”. Esto ha generado especulaciones sobre cómo se abordarán las controversias que rodearon la vida de Michael. Si bien es probable que la película no se sumerja en los detalles más escabrosos de las acusaciones en su contra, se espera que no las ignore por completo, aunque el enfoque podría ser sesgado al contar con el beneplácito del patrimonio de Jackson.

La película narrará su viaje desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson 5 hasta su consagración como el artista más grande del mundo, destacando tanto sus icónicas actuaciones como su vida fuera del escenario.

Un Largo Camino Hacia la Pantalla Grande

El desarrollo de “Michael” no ha estado exento de dificultades. El rodaje finalizó en mayo de 2024, pero la película fue sometida a reshoots (nuevas grabaciones) para perfeccionar ciertas escenas. Durante meses, circularon rumores sobre una posible división de la historia en dos partes, una especulación que ahora ha sido desmentida, confirmando que se tratará de un solo largometraje.

Estos retrasos han movido la fecha de estreno original de octubre de 2025 a abril de 2026, pero también han permitido al equipo pulir un proyecto de una escala monumental.

El primer tráiler de “Michael” no es solo un avance; es una promesa. La promesa de revivir la magia, la música y el genio de un artista irrepetible. Con una actuación central que parece trascender la imitación para convertirse en encarnación, y un equipo creativo de primer nivel, “Michael” se perfila como el evento cinematográfico de 2026. El Rey ha vuelto.

