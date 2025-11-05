Navidad con sabor a IA: el comercial de Coca-Cola que causa polémica

El calendario avanza, las calabazas de Halloween se retiran y, como un reloj, el mundo se prepara para el inconfundible tintineo que anuncia la llegada de la Navidad. Es la temporada de Mariah Carey, de los suéteres festivos y, por supuesto, del esperado anuncio de Coca-Cola, un pilar cultural que durante décadas ha sido sinónimo del inicio de la “magia real” de las fiestas. Sin embargo, en 2025, esa magia se siente cada vez más artificial.

Por segundo año consecutivo, la compañía de refrescos más famosa del mundo ha decidido apostar por la Inteligencia Artificial para crear su principal comercial navideño. El resultado, una recreación digital del icónico anuncio “Holidays Are Coming” de 1995, ha desatado una tormenta de críticas en redes sociales, reavivando un debate sobre la “bancarrota creativa” y la pérdida del alma en una de las tradiciones publicitarias más queridas.

El Anuncio de 2025: Animales con Miradas Muertas y una Nostalgia Fallida

Ambientado con la melodía inmortal “Holidays Are Coming”, el anuncio de 2025 busca evocar la nostalgia de la caravana de camiones iluminados que maravilló al mundo en los 90. Pero donde antes había rostros humanos de asombro y calidez, ahora hay una procesión de animales generados por IA —osos polares, pingüinos y renos— que saludan el paso de los camiones.

El problema, señalan los críticos, es triple:

El Fantasma de la Navidad Pasada: El Perturbador Anuncio de 2024

Para entender la magnitud de la decepción de este año, es necesario recordar el desastre de 2024. En su primera incursión en un comercial navideño 100% generado por IA, Coca-Cola presentó “Secret Santa”, un spot que fue duramente criticado por ser aún más perturbador.

En ese anuncio, la marca se atrevió a recrear personas con IA, una tecnología que en ese momento estaba en una fase de desarrollo mucho más temprana. El resultado fue un festival de horrores visuales:

Rostros estáticos con sonrisas congeladas y miradas vacías y sin expresión.

Camiones deformados que parecían derretirse.

Ruedas que no giraban y otros elementos que se quedaban congelados en la escena.

El comercial de 2024 fue calificado de “espeluznante” y se convirtió en el primer ejemplo de la “traición” de Coca-Cola al espíritu navideño. Muchos esperaban que la compañía hubiera aprendido la lección. La propuesta de 2025, aunque técnicamente superior, demuestra que la apuesta por la IA es una estrategia firme, a pesar de la reacción del público.

La Defensa de Coca-Cola: “Innovación y Eficiencia Creativa”

Frente a la avalancha de críticas, Coca-Cola ha defendido su estrategia. Pratik Thakar, vicepresidente global y jefe de IA generativa de la compañía, ha sido el principal portavoz de esta visión. En declaraciones a The Hollywood Reporter, Thakar argumentó que la IA es una herramienta para potenciar el trabajo humano y acelerar drásticamente los procesos.

Según él, tareas que tradicionalmente requerían un año entero de producción, ahora pueden completarse en apenas un mes. Esta “eficiencia creativa” permite a la marca lanzar campañas con mayor flexibilidad y rapidez. El genio está fuera de la lámpara y no lo vas a volver a meter”, declaró, dejando claro que la compañía ve la IA no como un experimento, sino como el futuro de su producción publicitaria.

Sin embargo, esta defensa choca con el éxito de otros proyectos de la misma marca. En 2023, su aclamado spot “Masterpiece” también utilizó IA para animar gran parte de la acción, pero fue bien recibido. La diferencia clave, según los analistas, es que en “Masterpiece” había una dirección de arte clara y una intención artística definida; la IA era una herramienta al servicio de una visión creativa humana, no un mero atajo para reducir costos.

El Futuro de la Publicidad Navideña: ¿Condenados a la Magia Artificial?

La insistencia de Coca-Cola en el uso de la IA para sus anuncios navideños plantea una pregunta incómoda: ¿es este el futuro que nos espera? Si el principal motor de decisión es la eficiencia económica, es difícil competir con una tecnología que promete reducir tiempos y costos de manera tan radical.

La “magia real”, ese intangible que conectaba emocionalmente con generaciones de espectadores, parece estar siendo reemplazada por una “magia artificial” que, por ahora, se siente fría, distante y carente de la imperfección humana que la hacía creíble.

Mientras los camiones de Coca-Cola recorren paisajes digitales poblados por criaturas de miradas vacías, el debate está más vivo que nunca. ¿Puede la eficiencia de una máquina replicar el alma de la Navidad? Por segundo año consecutivo, la respuesta de la audiencia parece ser un rotundo no. Y sin embargo, todo indica que el próximo año, el genio tecnológico volverá a salir de la lámpara, nos guste o no.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.