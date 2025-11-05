Selección Nacional de México ya tiene jersey para la Copa Mundial de futbol

Adidas reveló oficialmente el nuevo jersey de la Selección Nacional de México, un calendario azteca que acompañará al Tricolor durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con un tono verde vibrante y detalles que reflejan la identidad mexicana, la marca alemana propone una prenda que une innovación, historia y pasión.

El diseño del uniforme de la Selección Nacional de México busca representar la fuerza y el espíritu de unión entre jugadores y aficionados, destacando el mensaje “SOMOS MÉXICO” en la parte interior del cuello.

Este lema resume el propósito de una camiseta pensada no solo para el rendimiento en la cancha, sino para reafirmar el orgullo de un país anfitrión que se prepara para recibir al mundo entero.

Creado con la tecnología avanzada Adidas CLIMACOOL+, el nuevo jersey está diseñado para mantener a los futbolistas frescos y cómodos en escenarios de alta exigencia.

Su lanzamiento oficial será el 6 de noviembre en tiendas Adidas, minoristas seleccionados y en línea a través de adidas.mx.

Cabe recordar que el torneo mundialista se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

la prenda

El nuevo uniforme de México combina una estética moderna con guiños clásicos, en un intento por conectar a todas las generaciones de aficionados. Inspirado en la pasión mexicana que no se apaga, el jersey incorpora patrones sutiles que celebran la cultura y la fuerza del país.

El color verde regresa con protagonismo absoluto, acompañado de las tres franjas icónicas de Adidas perforadas en los hombros para mejorar la ventilación.

Detalles como el escudo bordado y el logotipo lenticular termoimpreso de la marca aportan un toque dinámico y visualmente innovador.

Según la firma, el diseño simboliza la energía y el estilo de juego libre que caracterizan a México, además de rendir homenaje a los momentos históricos que han forjado su identidad futbolística. Cada línea y textura fue pensada para transmitir movimiento, emoción y orgullo nacional.