Homenaje a los Beatles en el Museo de la Ciudad de Querétaro

El Museo de la Ciudad de Querétaro será escenario para el Homenaje a los Beatles que Cronopio Ensamble ofrecerá los días viernes 11 y sábado 12 de julio, informó la Secretaría de Cultura del estado (SECULT).

El Homenaje a los Beatles será una velada que promete ser una celebración respetuosa, renovada y luminosa de la música del cuarteto de Liverpool, fenómeno cultural y artístico que al paso del tiempo sigue vigente.

A través de un ensamble de rock, junto a cuerdas, vientos, percusiones y voces cuidadosamente trabajadas, el concierto propone un viaje emocional que revive lo mejor del conjunto inglés con una mirada renovada, viva y profundamente conmovedora.

Historia del cuarteto

Hablar de los Beatles es hablar de una revolución musical que cambió para siempre la historia del rock y la cultura popular. Cuatro jóvenes de Liverpool —John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr— se unieron en los años 60 para formar lo que con el tiempo sería mucho más que una banda: un fenómeno cultural que todavía resuena.

Todo comenzó en los clubes oscuros de Hamburgo y Liverpool, donde perfeccionaron su estilo tocando noche tras noche. Pero fue en 1962, con el lanzamiento de “Love Me Do”, que el mundo empezó a prestar atención. Lo que siguió fue una explosión que nadie pudo detener: la llamada “Beatlemanía”. Con temas como “She Loves You”, “I Want to Hold Your Hand” y “Can’t Buy Me Love”, los Beatles conquistaron Europa y luego América, cambiando para siempre el panorama del pop.

A lo largo de los años, evolucionaron de chicos encantadores con peinados prolijos a artistas visionarios. Cada álbum mostraba una transformación: “Rubber Soul” y “Revolver” introdujeron una profundidad lírica y musical inédita hasta entonces. Pero fue “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967) el que marcó un antes y un después. Psicodelia, experimentación sonora y arte conceptual en un solo disco. Nadie había hecho algo así.

Después vinieron más joyas: “The White Album”, crudo y diverso; “Abbey Road”, con su emblemático cruce peatonal y temas como “Come Together”, “Something” y el inolvidable “Here Comes the Sun”. Finalmente, “Let It Be”, que si bien marcó el fin del grupo, nos dejó himnos como “Let It Be” y “The Long and Winding Road”.

A pesar de su separación en 1970, la música de los Beatles no solo resistió el paso del tiempo, sino que siguió creciendo. Su impacto se siente en cada banda que intenta innovar, en cada canción que busca emocionar sin fórmulas. Su legado es eterno porque no solo escribieron canciones; narraron emociones, rompieron barreras y, de algún modo, nos hicieron sentir que todo era posible.

Los boletos están a la venta en https://boletia.com/billboards/homenaje-a-the-beatles-por-cronopio-ensamble con una cuota de recuperación de 200 pesos y de 150 para maestros, estudiantes y personas con credencial de INAPAM.