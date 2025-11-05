Artesanías Hortelano: la empresa que pinta el mundo

En el corazón vibrante de la Cuna de la Independencia Nacional, donde el eco de la historia resuena en cada plaza, un taller familiar está escribiendo un nuevo capítulo de la herencia mexicana. Artesanías Hortelano, una empresa nacida de la pasión por el barro y el color, ha trascendido las fronteras para llevar la esencia de Dolores Hidalgo a hogares en Estados Unidos y Colombia. Su historia no es solo la de un negocio exitoso; es el testimonio de cómo la tradición, el talento y el apoyo estratégico del Gobierno de la Gente pueden transformar un sueño local en un orgullo de exportación.

Con cada envío de sus icónicas calaveras y calabazas de cerámica, no solo exportan un producto, sino un pedazo del alma de México, demostrando que la cultura es el activo más valioso de Guanajuato para el mundo.

El origen: un sueño forjado en los talleres de Dolores Hidalgo

La historia de Artesanías Hortelano comenzó a tomar forma mucho antes de su fundación oficial en junio de 2021. Nació en las manos de los hermanos Arturo y Felipe Cruz Hortelano, quienes desde jóvenes aprendieron los secretos de la cerámica trabajando en los talleres locales que dan fama a su ciudad. Fue allí, entre hornos y pinceles, donde absorbieron un oficio que es a la vez arte, técnica y legado.

Movidos por el amor a la tradición y el espíritu emprendedor que caracteriza a la gente de Guanajuato, decidieron fundar su propio taller. “Comenzamos hace 4 o 5 años, iniciamos operaciones, somos un pequeño taller familiar”, comenta Juan Arturo Cruz. Ese modesto inicio fue el cimiento de una empresa que hoy no solo preserva una herencia cultural, sino que también la impulsa hacia el futuro, generando 27 empleos directos y un impacto tangible en su comunidad.

El arte de la cerámica tipo talavera: pinceladas de identidad

Cada pieza que sale del taller de Artesanías Hortelano es un lienzo de barro que cuenta una historia. Especializados en la cerámica tipo talavera, sus productos son un festín de colores vibrantes y diseños intrincados que plasman las raíces culturales de México. Desde las calaveras que honran el Día de Muertos hasta las calabazas que celebran el otoño, cada creación es única, pintada a mano con una dedicación que se siente al tacto.

Este no es un proceso industrializado. Es un arte que requiere paciencia, pulso firme y una profunda comprensión de la iconografía mexicana. Es esta autenticidad, esta conexión con lo artesanal, lo que ha cautivado a los compradores internacionales y ha abierto las puertas de mercados altamente competitivos.

El salto a la exportación: la alianza estratégica con COFOCE

Tener un producto de clase mundial es solo el primer paso. Navegar las complejidades del comercio exterior es un desafío que puede ser abrumador para una micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME). Aquí es donde la intervención del Gobierno del Estado, a través de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), se convirtió en el catalizador del éxito de Artesanías Hortelano.

Desde 2021, COFOCE ha brindado un acompañamiento integral a la empresa, fortaleciendo su capacidad exportadora a través de tres pilares fundamentales:

Capacitación especializada: se les proporcionó formación en áreas clave como logística, normatividad internacional, empaque y embalaje para exportación, y estrategias de marketing digital para mercados extranjeros. Orientación sobre certificaciones: para competir a nivel global, es crucial cumplir con estándares internacionales . COFOCE guio a Artesanías Hortelano en el proceso para obtener las certificaciones necesarias que garantizan la calidad y seguridad de sus productos, generando confianza en los compradores. Vinculación con compradores: la participación en eventos estratégicos como “Exportar cambia tu vida” y el Foro GO fue decisiva. Estos espacios, organizados por COFOCE, permitieron a los hermanos Cruz Hortelano presentar su arte directamente a compradores internacionales, forjando las relaciones comerciales que hoy son la base de su éxito exportador.

“Hemos podido crecer un poco más gracias a la ayuda de las exportaciones”, afirma con gratitud Juan Arturo Cruz, reconociendo el impacto directo de esta colaboración.

Una economía con rostro humano: la visión del gobierno de la gente

El éxito de Artesanías Hortelano no es un caso aislado, sino el reflejo de una política económica con una visión clara, impulsada por la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo. Esta visión se centra en una economía con rostro humano, una estrategia que prioriza el talento, la creatividad y el trabajo de las personas que forman el tejido social y productivo del estado.

Bajo esta línea, COFOCE no solo trabaja para aumentar las cifras de exportación, sino para asegurar que los beneficios del comercio internacional lleguen a las MIPYMES, a los artesanos y a las familias guanajuatenses. Se trata de exportar no solo productos, sino también cultura, tradición e identidad.

Este sentimiento es compartido por quienes forman parte de la empresa. Ma. Lourdes Ramírez, colaboradora de Artesanías Hortelano, expresa con emoción lo que significa este logro: “Para mí es un orgullo como mexicana, que nuestras artesanías traspasen fronteras, porque nos están representando en el sentido que todo esto es natural y artesanal. Para que en otros países conozcan nuestras tradiciones y así nos vemos apoyados con un sustento diario”.

Sus palabras resumen a la perfección el doble impacto de esta iniciativa: el orgullo cultural de ver el arte mexicano apreciado en el mundo y el beneficio económico tangible que fortalece a las comunidades locales.

Un modelo de inspiración para Guanajuato

El viaje de Artesanías Hortelano, desde un pequeño taller familiar hasta convertirse en un exportador consolidado, sirve como un poderoso faro de inspiración para otros emprendedores en Guanajuato. Su historia demuestra que con un producto de calidad, una visión clara y el acompañamiento adecuado, es posible conquistar los mercados más exigentes del mundo.

Con cada contenedor que cruza la frontera, Artesanías Hortelano reafirma que exportar es mucho más que una transacción comercial. Es compartir el alma de México, es contar historias a través del arte y es construir un futuro más próspero para la gente de Guanajuato. El compromiso del Gobierno del Estado, a través de COFOCE, sigue firme: continuar abriendo las puertas del mundo para que el talento guanajuatense brille con luz propia.

