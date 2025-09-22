Tarjeta LineUp Banamex: guía de la nueva tarjeta para conciertos

La nueva Tarjeta de Crédito LineUp Banamex es un producto financiero diseñado en colaboración con OCESA para los fans de los conciertos y espectáculos en vivo. Sus principales beneficios son el acceso a preventas exclusivas “LineUp” (hasta tres días antes de la venta general), una promoción de boletos 2×1 al contratarla y en cada aniversario, y la acumulación de Puntos LineUp que se pueden canjear en Ticketmaster. Los requisitos incluyen ser mayor de edad y comprobar ingresos mínimos de $7,000 pesos mensuales. La tarjeta tiene una anualidad de $1,230 pesos más IVA.

La Batalla por la Primera Fila: Banamex y OCESA Crean una Nueva Arma para los Fans

Ir a un concierto en México se ha convertido en un deporte de alto rendimiento. La lucha por conseguir boletos para ver a tu artista favorito es una carrera de obstáculos que involucra filas virtuales, preventas, códigos y, a menudo, mucha frustración. En medio de esta jungla, una alianza histórica ha dominado el juego: la de Banamex y OCESA.

Ahora, esta poderosa dupla ha decidido subir la apuesta y lanzar un producto diseñado específicamente para los que viven y respiran por la música en vivo: la Tarjeta de Crédito LineUp Banamex. No es solo otra tarjeta de crédito; es una llave, un pase de acceso preferencial al mundo de los espectáculos. Pero, ¿realmente vale la pena? ¿?

La Tarjeta LineUp Banamex es una tarjeta de crédito respaldada por Visa, lo que le da aceptación internacional. Sin embargo, su verdadero poder no está en las compras del día a día, sino en los beneficios exclusivos que ofrece para los eventos operados por OCESA y vendidos a través de Ticketmaster.

Es la respuesta de Banamex a un mercado de fans cada vez más apasionado y dispuesto a invertir en experiencias.

Los Beneficios que te Interesan: Preventas, 2×1 y Puntos

Este es el corazón de la propuesta.

1. Preventas LineUp: El Acceso Anticipado

¿Qué es? Es una nueva categoría de preventa, exclusiva para los tarjetahabientes LineUp.

La Gran Ventaja: Te permite comprar boletos para eventos seleccionados de OCESA hasta tres días antes que la Preventa Banamex tradicional y, por supuesto, antes de la venta general. En la guerra por los boletos, tener una ventaja de 72 horas puede ser la diferencia entre estar en primera fila o verlo desde casa

Promoción de Boletos al 2×1:

Al Contratar: Como bienvenida, recibirás un cupón para una compra de boletos al 2×1 en eventos OCESA seleccionados.

En Cada Aniversario: Cada año que mantengas la tarjeta, recibirás un nuevo cupón de 2×1.

Las Letras Chiquitas: Este beneficio aplica solo para eventos participantes y, probablemente, en secciones específicas del recinto.

Puntos LineUp: Tu Lealtad se Convierte en Boletos

¿Cómo funcionan? Por cada 10 pesos que gastes con tu tarjeta (en cualquier comercio), acumularás 1 Punto LineUp .

¿Dónde canjearlos? Estos puntos se pueden utilizar directamente en la página de Ticketmaster para pagar boletos o en el portal oficial de LineUp para acceder a otras experiencias.

Bono de Bienvenida: Si durante los primeros tres meses después de activar tu tarjeta realizas un gasto acumulado de al menos $50,000 pesos, recibirás un bono de 17,000 Puntos LineUp .

Preventas Banamex Tradicionales:

Además de las preventas exclusivas LineUp, también tendrás acceso a todas las Preventas Banamex que ya conoces, que suelen ser un día antes de la venta general.

Los Costos: ¿Cuánto Cuesta Tener Acceso Preferencial?

Los beneficios suenan bien, pero no son gratis. Es fundamental que conozcas los costos asociados a la tarjeta antes de solicitarla.

Anualidad: $1,230 pesos + IVA . Esta es la cuota que pagarás cada año por tener la tarjeta, la uses o no.

CAT Promedio: 87.6% sin IVA . El Costo Anual Total es un indicador que te ayuda a comparar el costo del financiamiento. Este CAT es relativamente alto, por lo que no es una tarjeta recomendable para financiarte a largo plazo. Es ideal para “totaleros” (quienes pagan el total de su saldo cada mes ).

Comisión por Pago Tardío: $399 pesos.

Disposición de Efectivo: 5% sobre el monto que retires.

Los requisitos: ¿Quién puede solicitarla?

Para poder obtener la Tarjeta LineUp Banamex, necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años .

Comprobar ingresos mensuales mínimos de $7,000 pesos .

Presentar una identificación oficial vigente (INE/IFE o pasaporte ).

Presentar un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Presentar un comprobante de ingresos recibos de nómina , estados de cuenta, etc.).

Seguridad y Funciones del Día a Día

Más allá de los conciertos, la tarjeta cuenta con las características de seguridad modernas que se esperan de un producto financiero en 2025.

Tarjeta Física sin Números: Para mayor seguridad , el plástico no tiene el número de tarjeta ni el CVV impresos. Toda esta información se consulta de forma segura a través de la app Banamex Móvil .

Tarjeta Digital: Puedes generar una tarjeta digital con un CVV dinámico para hacer tus compras en línea de forma mucho más segura.

Pagos Contactless: Permite pagos sin contacto para compras rápidas.

Control Total desde la App: Puedes bloquear y desbloquear tu tarjeta, recibir notificaciones de cada movimiento y gestionar cualquier cargo no reconocido directamente desde tu celular.

Veredicto: ¿Es la Tarjeta LineUp Banamex para Ti?

La respuesta depende de una sola cosa: qué tan fanático eres de los conciertos de OCESA.

Cómprala si:

Vives para los conciertos: Si asistes a múltiples eventos de OCESA al año y siempre estás luchando en las preventas, el acceso anticipado de las Preventas LineUp puede valer oro

Eres “totalero”: Si planeas pagar el total de tu saldo cada mes, la tasa de interés alta no te afectará y podrás disfrutar de los beneficios sin generar deudas.

Piénsalo dos veces si:

Vas a pocos conciertos al año: La anualidad de más de 1,200 pesos podría no justificarse si solo vas a usar los beneficios una o dos veces.

Sueles financiar tus compras: El CAT del 87.6% la convierte en una de las tarjetas más caras para financiarte. Hay opciones mucho mejores en el mercado para eso.

La Exclusividad Tiene un Precio

La Tarjeta LineUp Banamex es una herramienta poderosa y muy bien diseñada para un nicho específico: el fanático de la música en vivo que está dispuesto a pagar por tener una ventaja en la guerra por los boletos.

Es la consolidación de la alianza más dominante del entretenimiento en México, una que ahora busca no solo venderte el boleto, sino también financiarlo. La decisión, como siempre, está en tus manos. ¿Estás dispuesto a pagar la anualidad a cambio de una mejor oportunidad de estar en primera fila? Para muchos, la respuesta será un rotundo “sí”.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.