Queretagaming reunirá a tres mil personas en el BLOQUE

El municipio de Querétaro presentó Queretagaming, un evento gratuito que se llevará a cabo el 30 de agosto para fomentar la creatividad y la inclusión en la comunidad digital y consolidar a la ciudad como un centro emergente de innovación.

El secretario de Innovación y Tecnología municipal, Gonzalo Álvarez Zerecero, informó que el Queretagaming será en el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE, de 10:00 a 18:00 horas, con un enfoque completamente familiar.

El Día Mundial del Gamer

El funcionario estableció que el evento se organiza con motivo del Día Mundial del Gamer, que se conmemora el 29 de agosto desde hace 17 años.

Dijo que se espera una asistencia estimada de tres mil personas y las actividades incluyen torneos de videojuegos, trivias, Just Dance, desfile de cosplay, así como charlas y ponencias sobre doblaje, jugadores profesionales y desarrollo de videojuegos.

Álvarez Zerecero agregó que con esta iniciativa se busca consolidar a Querétaro como la capital del gaming.

Afiliación a la FENAVIDE

Además, durante el Queretagaming se realizará la afiliación a la Federación Nacional de Videojuegos y Deportes Electrónicos (FENAVIDE), lo que permitirá que más jóvenes participen en competencias de videojuegos a nivel local, nacional e internacional.

El director de Innovación, Rodrigo Ruiz Ballesteros, detalló a su vez que dentro de las actividades que se realizará están el concurso de Minecraft, torneos de Fortnite, FIFA, Fall Guys, Halo, Warzone, Street Fighter, League of Legends, Valorant y Mario Kart.

Asimismo, máquinas clásicas (Pacman, Tetris, Space Invaders, Street Fighter, Mortal Kombat, Qbert, Donkey Kong) y desfile de cosplay, donde se otorgarán premios que van de tres mil a 10 mil pesos.

Inscripciones

Todas las personas interesadas en asistir al Queretagaming el próximo 30 de agosto podrán acceder de manera gratuita al registrarse en la página www.bloque.gob.mx.

“Es una comunidad enorme y estamos viendo ese gran potencial que tiene nuestra ciudad y lo que vamos a lograr es que se convierta en la capital nacional del gaming, ese es nuestro objetivo y vamos bien con estos talentos, cada vez serán más recurrentes”, refirió.

Con este desarrollo de la comunidad vamos a empezar a hacer muchos torneos locales y el municipio tiene que crear sus equipos representativos para que después podamos mandarlos y patrocinarlos a concursos nacionales e internacionales”, apuntó el funcionario.

En 2008 comenzó a celebrarse el Día Mundial del Gamer, fecha impulsada inicialmente por revistas especializadas en videojuegos como PC Gamer y PlayManía y desde entonces ha ganado popularidad entre la comunidad gamer a nivel mundial.

Aunque no es una efeméride oficial reconocida por organismos internacionales, se ha convertido en un día simbólico para celebrar la cultura del videojuego y a quienes la disfrutan.