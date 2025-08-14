Selección Mexicana regresa a Guadalajara para enfrentar a Ecuador

La Selección Mexicana de futbol volverá a pisar territorio jalisciense para un encuentro amistoso contra la Selección de Ecuador, a celebrarse el próximo 14 de octubre.

En un comunicado, se dio a conocer que el Estadio de Chivas en Guadalajara será el escenario del partido de preparación de la Selección Mexicana.

El encuentro se disputará como parte de la preparación del seleccionado nacional para el Mundial 2026, que además será anfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.

Ánimo por los cielos

La Selección Mexicana llega a este partido con un impulso anímico importante, luego de conquistar la Copa Oro tras vencer a Estados Unidos.

El partido del 14 de octubre no solo servirá para afinar detalles en el camino al Mundial, sino también para que la afición tapatía se reencuentre con la Selección Nacional en un partido de alto nivel en el Estadio de Chivas, un escenario muy especial para el combinado mexicano.

Orgullo para Chivas

Amaury Vergara, director general de Grupo Omnilife, declaró al respecto:

“Para nosotros es un orgullo, para el Club Chivas y para el Estadio Chivas es un gran orgullo recibir otra vez a la Selección, pensamos que es el Estadio más mexicano. La afición trata muy bien a la Selección aquí”.

Apoyo gubernamental

Pablo Lemus Navarro, Gobernador Constitucional de Jalisco, destacó a su vez que la gente jalisciense está preparada para brindar apoyo al equipo nacional y hacer de los juegos frente a su gente algo sinigual.

Que la Selección se sienta, como siempre ha sido, muy querida y respaldada en Jalisco. Que siente el cariño de la gente, el respaldo. Las porras ese día, Ivar, el día del partido contra la Selección de Estados Unidos. Era impresionante el apoyo de la gente aquí en Guadalajara. Lo mismo vamos a hacer para apoyar a nuestra Selección contra Ecuador. Estamos listos para recibir los cuatro partidos mundialistas y lo que venga”, refirió el mandatario.

Por su parte Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, se sumó a subrayar la importancia de disputar otro partido en casa, en un lugar histórico, para conectar con la gente y conocer uno de los escenarios en donde México verá acción en plena Copa del Mundo.

Agradeció a las autoridades por su apoyo para la realización de este juego.

Balance México-Ecuador

En el historial de enfrentamientos, México tiene una clara ventaja sobre Ecuador.

En 25 partidos disputados, la Selección Nacional ha conseguido 14 victorias, 7 empates y solo 4 derrotas.

Entre las victorias más recordadas se encuentran la de la Copa del Mundo de 2002 en Japón, con un marcador de 2-1, y el primer partido de la SNM en una Copa América, en 1993, que terminó 2-0.

Además, la serie de amistosos también ha sido favorable para el Tricolor, con 10 victorias en 18 encuentros.

Los boletos para este partido saldrán a la venta el 18 de agosto a través de Boleto Móvil.