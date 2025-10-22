Día de Muertos en Querétaro estará dedicado al cine mexicano

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, presentó las actividades conmemorativas por el Día de Muertos, que se realizarán del 30 de octubre al 2 de noviembre en la Alameda Hidalgo.

En rueda de prensa, “Felifer” dijo que esos días se espera la asistencia de más de 10 mil personas en la histórica alameda Hidalgo.

Refirió que la celebración estará dedicada a las grandes figuras del cine mexicano, además de que se dio a conocer el operativo especial que se implementará en los ocho panteones municipales, los cuales recibirán a más de 160 mil visitantes durante estos días.

Felifer” señaló que el municipio trabaja para ofrecer un evento gratuito, familiar y espectacular, con la participación de 242 artistas locales y la realización de 22 actividades que incluirán expresiones de teatro, danza, música, talleres y maquillaje infantil.

Además, destacó la colocación de la ofrenda monumental y la instalación de atracciones y exposiciones en distintos puntos de la Alameda.

El alcalde reconoció la respuesta de las familias queretanas a la exposición “Museo de la Luna”, del artista británico Luke Jerram, la cual se consolidó como la más visitada en la historia reciente de la ciudad, con más de 182 mil asistentes en sus presentaciones en Plaza Fundadores, Alameda Hidalgo, Santa Rosa Jáuregui y Jardín Guerrero.

La secretaria de Cultura, Daniela Salgado Márquez, explicó a su vez que el Festival de Día de Muertos 2025 rendirá homenaje a grandes íconos del Cine de Oro mexicano como Mario Moreno “Cantinflas”, María Félix, Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, Chavela Vargas, Rosalío Solano y al cronista emérito Roberto Servín Muñoz.

Además, añadió que se colocará un tapete elaborado con fibras naturales en el pasillo central de la Alameda Hidalgo, con frases emblemáticas de estos artistas.

Dentro de la programación que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre, de 15:00 a 22:00 horas, con actividades teatrales, danza, música, talleres y maquillaje infantil se presentarán diversas obras de teatro.

Finalmente, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa Ortega, informó que el operativo especial por el Día de Muertos se realizará en conjunto con Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para mantener el orden y la seguridad de los asistentes en los panteones municipales.

Exhortó a la ciudadanía a respetar las normas establecidasen los camposantos, evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, mantener los accesos despejados, depositar la basura en los contenedores y cuidar los espacios y tumbas.