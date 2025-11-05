Solfium invertirá10 mdd en energía solar en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el anuncio de inversión por 10 millones de dólares de la empresa Solfium, líder en el sector de energía solar y la descarbonización de cadenas de valor empresariales.

Esa alianza busca posicionar al estado como un líder en la transición energética de México, estableciendo un ejemplo en estrategias de sostenibilidad que integran tecnología, inclusión y desarrollo social.

certidumbre jurídica en Querétaro

Desde el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE, el mandatario destacó el ecosistema empresarial que existe en Querétaro, un círculo virtuoso que dijo prevalece y se hace fuerte mediante la certidumbre jurídica, misma que se traduce en la llegada de más inversiones para el estado como este proyecto de la firma que tiene una inyección de capital canadiense – queretana, y estima la generación de 150 empleos directos y 600 indirectos, reflejo de que se están haciendo las cosas bien.

“Necesitamos algo muy importante para que este ecosistema que tiene Querétaro sea un ecosistema viable y sea un círculo virtuoso, que es tener certidumbre jurídica”, enfatizó.

En su mensaje, recalcó que en la entidad creen en la clase empresarial, no en los hombres de negocio, sino en los empresarios; ponderó que Solfium sea una compañía que genera energía solar, fuente de energía renovable, limpia e inagotable, que no produce gas de efecto invernadero, lo que la convierte, puntualizó, en una aliada fundamental para ayudar al cambio climático.

aquí ganamos todos

Creo de corazón, aquí ganamos todos, gana su empresa que tiene que ganar lana, ojalá les vaya muy bien, porque de eso se trata que les vaya bien, ganan las empresas que ustedes están apoyando, que les consigues una lana como Coca-Cola, y aparte bajan su costo, y les va a ir mejor, gana la humanidad, porque va a haber menos contaminación, y sobre todo, gana nuestro Querétaro, que la verdad, hagamos que Querétaro no sea un estado más, que Querétaro siga siendo distinto y distinguido, pero eso, eso se defiende todos los días”, conminó.

En su intervención, el CEO de la empresa Solfium, Andrés Friedman, calificó este anuncio como un hito, a tres años de signar una alianza con el Gobierno del Estado de Querétaro, dado que la energía solar hoy en día es la fuente más limpia y más barata que tiene el mundo. Felicitó a las autoridades estatales y municipales por su visión para promover la inversión y la innovación en la entidad.

Detalló que estos proyectos representarán más de mil 600 millones de dólares de ahorros para sus clientes, lo cual se traduce en 3.5 millones de toneladas de CO2 reducidas. Abundó que impactarán más de dos mil 500 Pymes, ayudando a pequeñas Pymes solares a crecer en Querétaro y en todo México, dándoles acceso a sus clientes a energía limpia, a ahorros operativos y todas las bases para un desarrollo sustentable.

Querétaro tiene todo

El CCO de la compañía del sector energético, Juan Osuna, aseguró que Querétaro tiene todos los mimbres para impulsar una historia como la de Solfium, basado en un ecosistema que entiende la relevancia del emprendimiento, del talento humano y de las energías limpias, una Agencia de Energía constituida en esta Legislatura con visión de futuro, para transformar la industria, una SEDESU comprometida con programas de apoyo a Pymes reales y un modelo de creación y compensación del impuesto al carbono que marca tendencia y liderazgo a nivel nacional.

Durante el anuncio de la empresa queretana, con capital canadiense, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, celebró que la firma esté preocupada por el cuidado del medio ambiente a través de la instalación de paneles solares, con un modelo tecnológico, que a través de una plataforma seleccionan al instalador de paneles solares y la aplicación les va a rankear cuál es el mejor instalador o quién tiene mayor beneficio.

Se dijo gustoso de ser testigo de que Solfium está alineado con lo que el estado propone, impulsando una estrategia para reducir o reutilizar los residuos a través del sistema de economía circular; en este marco, convocó a las y los ciudadanos a involucrase en el cuidado del medio ambiente para construir un mejor futuro a las siguientes generaciones.

Solfium es el startup líder en el sector de la energía solar que, gracias a su plataforma innovadora, impulsa la transición hacia energía limpia y la descarbonización de la cadena de valor de grandes corporativos. Empresa de origen canadiense, actualmente opera en México, su país de lanzamiento, donde ha desarrollado un portafolio de clientes de talla mundial, entre ellos Coca-Cola, Scotiabank, Santander, Michelin y Mabe, a quienes ha apoyado en la descarbonización de sus cadenas de valor.