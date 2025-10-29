Emociona torneo de tenis WTA 125 Querétaro Open en el Club Campestre. La ciudad de Querétaro vivió una semana llena de emoción, talento y tenis de primer nivel con la realización del Querétaro Open WTA 125, torneo que reunió a más de 60 jugadoras profesionales de distintas partes del mundo en las canchas de arcilla del Club Campestre de Querétaro, del 20 al 26 de octubre de 2025.

Durante siete días, el Club Campestre fue escenario de enfrentamientos intensos, con partidos que pusieron a prueba el talento, resistencia y estrategia de las competidoras.

Emociona torneo de tenis WTA 125

El público queretano respondió con entusiasmo, llenando las gradas y demostrando que el tenis tiene un lugar especial en el corazón deportivo del estado.

El torneo, avalado por la Women’s Tennis Association (WTA), reunió a jugadoras ubicadas dentro del top 150 del ranking mundial. La competencia contó con un cuadro principal de 32 jugadoras en singles y 16 parejas en dobles, brindando encuentros de gran nivel que cautivaron al público queretano.

Impacto y balance positivo

El Querétaro Open WTA 125 dejó una derrama económica estimada de más de 100 millones de pesos, impulsando al sector turístico, hotelero y gastronómico de la ciudad. Además, posicionó a Querétaro como un nuevo referente deportivo a nivel internacional.

El éxito del torneo abre la puerta para que Querétaro continúe albergando competencias internacionales de la WTA en los próximos años. Tanto jugadoras como asistentes coincidieron en resaltar la organización, hospitalidad y belleza del escenario que ofreció el Club Campestre de Querétaro.

Con esta primera edición, el estado reafirmó su compromiso con el deporte femenino y con la proyección internacional del talento deportivo mexicano.

Los organizadores agradecieron el apoyo de patrocinadores, autoridades estatales, medios de comunicación y voluntarios que hicieron posible este evento.

El Querétaro Open WTA 125 cerró con un mensaje de unión, deporte y orgullo queretano, dejando abierta la puerta para que en 2026 se repita esta experiencia de talla mundial.

