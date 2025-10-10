“Felifer” Macías recorre el Festival de Comunidades Extranjeras

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, recorrió el Festival de Comunidades Extranjeras en su décimo séptima edición, que se realiza del 9 al 12 de octubre en el Parque Bicentenario, en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

“Felifer” Macías resaltó que este festival refleja la esencia de Querétaro, una ciudad donde personas de distintos orígenes llegan a vivir, trabajar, formar su hogar y contribuir con su talento y cultura al desarrollo del municipio.

Noruega, Jordania Mauritania y Zambia, nuevas comunidades

Durante su recorrido, el edil visitó los stands de los 65 países participantes provenientes de Europa, África, Asia y América y celebró la incorporación de Noruega, Jordania, Mauritania y Zambia a esta edición.

También invitó a las familias queretanas a disfrutar de esta gran fiesta multicultural, donde podrán conocer la gastronomía, música y tradiciones de los países participantes a través de 113 expositores internacionales y 50 productores locales reunidos en el Pabellón Querétaro.

Durante la inauguración, la secretaria de Turismo municipal, Mariana Ortiz Cabrera, destacó que el Festival de Comunidades Extranjeras representa la identidad de Querétaro como un lugar que se ha construido con la diversidad y el intercambio cultural de personas de todo el mundo.

El festival

Durante los cuatro días se contará con la participación de 65 países de cuatro continentes en una gran celebración de música, cultura, gastronomía y convivencia familiar.

En este lapso, se prevé la asistencia de más de 60 mil personas, provenientes no solo de la capital, sino también de distintas regiones del centro del país, para disfrutar de este festival emblemático de Querétaro.

Habrá una amplia oferta de gastronomía, cultura, música y artesanías de los países participantes, incluidos por primera vez Noruega, Jordania, Mauritania y Zambia.

En tanto, Acapulco es el invitado especial.

Para esta edición se incorpora la Zona Creativa —antes Zona Infantil— ubicada en el malecón del Parque Bicentenario, que ofrecerá 30 talleres gratuitos para toda la familia, mientras que el Pabellón Querétaro impulsará a los 50 productores y emprendedores locales.