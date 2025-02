Un live action de Pac-Man estaba en desarrollo

Una cinta live action de Pac-Man estaba en desarrollo con el director y protagonista, Justin Baldoni a cargo del proyecto, de acuerdo a The Hollywood Reporter. Desgraciadamente, debido al problema legal en el que se encuentra contra la actriz y productora Blake Lively, el futuro de este proyecto es incierto.

¿Qué paso después del estreno de la película?

Tras su exitoso estreno y gira, Romper el círculo enfrentó controversia cuando Blake Lively acusó a Justine Baldoni de comportamiento inapropiado en el set, llevando el caso a juicio.

Tras varios enfrentamientos en la corte, aún no se logra una resultado o parece que ambas partes lleguen a un acuerdo. Debido a los enfrentamientos legales, la película de Pac-Man en desarrollo está en el limbo de la producción, esperando una posible cancelación o que las partes resuelvan sus disputas.

Adaptación de los videojuegos al cine o serie

Sonic de Paramount demostró que es posible hacer cintas entretenidas y llenas de adrenalina, adaptando eventos del juego de manera respetuosa con las reglas del cine.

Gracias a Sonic y series como The Last of Us de HBO y Fallout de Amazon Prime Video, el público puede confiar en que, en las manos adecuadas, se pueden crear producciones de calidad. Ahora sabemos que Pac-Man pudo ser una de las afortunadas, pero ahora su futuro es incierto.

Conclusión

El proyecto live action de Pac-Man, dirigido por Justin Baldoni, se encuentra en un futuro incierto debido a los problemas legales que enfrenta el director.

Aunque adaptar Pac-Man al cine podría haber sido un éxito, la controversia ha paralizado su desarrollo. A pesar de éxitos previos, el futuro de la película de Pac-Man depende de la resolución del conflicto legal, lo que genera incertidumbre.

