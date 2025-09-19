Meta Ray-Ban Display: los lentes que quieren reemplazar al celular

Las Meta Ray-Ban Display son la nueva generación de gafas inteligentes de Meta. Su principal innovación es una pantalla a color integrada directamente en el lente, que permite visualizar notificaciones, traducciones en vivo, mapas y respuestas de la IA sin sacar el celular. Se controlan mediante la Meta Neural Band, una pulsera que lee las señales musculares de tu muñeca para interpretar gestos sutiles. El paquete de gafas y pulsera tiene un precio de 799 dólares y su lanzamiento inicial es en Estados Unidos el 30 de septiembre, sin fecha confirmada aún para México.

El Siguiente Gran Salto de la Tecnología Personal: Ver el Mundo sin Mirar el Celular

Durante años, la ciencia ficción nos ha prometido un futuro donde la tecnología se integra de forma invisible en nuestras vidas, un futuro sin pantallas que nos distraigan, donde la información aparece ante nuestros ojos cuando la necesitamos. Ese futuro, al parecer, acaba de llegar.

En su evento anual Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg no solo presentó una actualización de sus gafas inteligentes; desveló lo que podría ser el siguiente gran paso en la evolución de la computación personal: las Meta Ray-Ban Display. Olvídate de unas simples gafas con cámara. Estamos hablando de unos lentes que tienen una pantalla integrada en la propia mica y que se controlan, casi por arte de magia, con los gestos de tu muñeca.

La promesa de Meta es tan simple como ambiciosa: “ayudarte a ver hacia arriba y mantenerte presente”. ¿Estamos ante el principio del fin del smartphone tal y como lo conocemos?

¿Cómo Funcionan las Meta Ray-Ban Display?

A simple vista, parecen unas Ray-Ban clásicas. Pero en su interior, esconden una tecnología impresionante.

La Pantalla Integrada (que aparece y desaparece):

La estrella del show es una pequeña pero brillante pantalla a color de alta resolución (600×600 píxeles) , integrada en el lente derecho . La clave es que no está encendida todo el tiempo, distrayéndote. Meta la ha diseñado para que “esté disponible cuando la necesitas y desaparezca cuando no”. Está pensada para interacciones cortas y rápidas:

El Control “Mental” con la Meta Neural Band:

¿Y cómo se controla todo sin tocar los lentes? Con la Meta Neural Band , una pulsera que parece sacada de una película de espías.

Tecnología EMG: La pulsera utiliza electromiografía (EMG) para leer las sutiles señales eléctricas que tus músculos envían desde el cerebro a tu mano, incluso antes de que el movimiento sea visible.

Gestos Intuitivos: Puede interpretar gestos como toques con el pulgar, deslizamientos o pequeños movimientos de muñeca para navegar por los menús, responder mensajes o controlar la música . Funciona como un ratón invisible en tu muñeca.

Accesibilidad: Esta tecnología es también una increíble herramienta de accesibilidad para personas con temblores o limitaciones motoras.

La pulsera, fabricada con Vectran (el mismo material de los rovers de Marte), es ligera, resistente al agua y tiene una autonomía de hasta 18 horas.

Hardware de Primera:

Cámara de 12 MP: Para capturar fotos y videos de alta calidad, con un visor en tiempo real en la pantalla.

fotos y videos de alta calidad, con un visor en tiempo real en la pantalla. Audio de Oído Abierto: Un sistema de 6 micrófonos y altavoces que te permite escuchar música o hacer llamadas sin aislarte del mundo.

Almacenamiento y Conectividad: 32 GB de almacenamiento, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

¿Qué puedes hacer con estas gafas?

Las posibilidades son un vistazo a cómo interactuaremos con la tecnología en el futuro.

Navegación sin Celular: Recibe indicaciones para llegar a un lugar paso a paso, proyectadas directamente en tu campo de visión.

Traducción en Vivo: Habla con alguien en otro idioma y ve los subtítulos de la traducción en tiempo real en tus lentes. Una barrera del idioma que se desvanece.

Videollamadas en Primera Persona: Realiza videollamadas y comparte exactamente lo que estás viendo a través de la cámara de las gafas.

Primera Persona: videollamadas y comparte exactamente lo que estás viendo a través de la cámara de las gafas. Tutoriales con IA: Pídele a Meta AI que te enseñe a hacer algo, como cambiar una llanta, y verás un tutorial paso a paso en tu pantalla, avanzando con un simple gesto.

Fotografía Inteligente: Usa la pantalla como un visor para encuadrar tus fotos y videos a la perfección.

El Precio de Vivir en el Futuro: Costo y Disponibilidad

Como era de esperar, esta tecnología de vanguardia no será barata.

Precio del Paquete: Las Meta Ray-Ban Display junto con la Meta Neural Band tendrán un precio inicial de 799 dólares (aproximadamente $14,700 pesos).

Lanzamiento: Saldrán a la venta el 30 de septiembre en Estados Unidos en un lanzamiento limitado.

Expansión Global: A principios de 2026, llegarán a Canadá y a varios países de Europa.

¿Y México? Por ahora, no hay fecha de lanzamiento confirmada para México , pero es de esperar que lleguen a lo largo de 2026.

Las gafas vendrán en colores negro y arena, con lentes Transitions que se adaptan a la luz, y la pulsera estará disponible en tres tamaños.

La Competencia y el Futuro de la Computación Espacial

Meta no está sola en esta carrera. Apple, con su Vision Pro, también está apostando por un futuro de “computación espacial”. Sin embargo, el enfoque de Meta es radicalmente diferente.

Apple Vision Pro: Un dispositivo de inmersión total, diseñado para transportarte a otros mundos. Es potente, pero también grande, caro y te aísla de tu entorno.

de inmersión total, diseñado para transportarte a otros mundos. Es potente, pero también grande, caro y te aísla de tu entorno. Meta Ray-Ban Display: Un dispositivo de “realidad aumentada” sutil, diseñado para integrarse en tu vida diaria sin ser intrusivo. Es menos potente, pero mucho más social y práctico para el día a día.

Son dos visiones opuestas de cómo debería ser el futuro. Y será fascinante ver cuál de ellas termina por conquistar al consumidor.

Un Paso Audaz hacia un Futuro sin Pantallas

Las Meta Ray-Ban Display son mucho más que un gadget nuevo. Son una declaración de intenciones, una apuesta audaz de Meta por liberarnos de la tiranía de la pantalla del celular. Son la promesa de un futuro en el que podemos estar presentes en el mundo real sin desconectarnos del digital.

Por supuesto, plantean un montón de preguntas sobre la privacidad y la ética. Pero tecnológicamente, son un salto cuántico. Son el tipo de innovación que nos recuerda por qué la tecnología, a pesar de sus problemas, sigue siendo tan emocionante.

El camino será largo, y el precio inicial las pone fuera del alcance de la mayoría. Pero al igual que el primer iPhone, las Meta Ray-Ban Display podrían ser el primer vistazo real al dispositivo que, en una década, todos llevaremos puesto. El futuro ya no está en tu bolsillo; está frente a tus ojos

