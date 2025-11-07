Emmanuel Macron inicia visita oficial a México

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cumple una visita oficial a México, en cuya agenda está programada una reunión este viernes con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Emmanuel Macron llegó a México a las 01:00 horas y fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), y a su comitiva, quienes arribaron a las 00:50 hrs. a nuestro país. El presidente Macron realiza una visita oficial a nuestro país y sostendrá una reunión de trabajo esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), en Palacio Nacional, publicó la propia Cancillería en su cuenta de X.

Fortalecimiento de las relaciones

Precisó que esta visita fortalecerá el carácter multidimensional de la asociación estratégica y marcará el inicio de las actividades que se desplegarán en ocasión del 200 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Cabe señalar que esta es la primera visita oficial del mandatario galo a México desde que Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia de México el pasado 1 de octubre de 2024.

Ambos mandatarios sostendrán una reunión de trabajo por la mañana de este viernes en Palacio Nacional.

La visita del mandatario francés estaba prevista para septiembre de este año, pero fue pospuesta por el propio gobierno del país europeo.

El retorno de los códices prehispánicos

Sheinbaum ha mencionado en sus conferencias de prensa que durante la reunión buscará abordar el tema para el retorno de una serie de códices originarios del México prehispánico.

La agencia de noticias EFE ha informado que en el encuentro, Sheinbaum también abordará la relación económica y el acuerdo comercial con la Unión Europea, cuya modernización está prevista para 2026.

Vamos a hablar de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente, y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación”, ha mencionado remarcó la mandataria.