Malí se queda en tercer lugar de la Copa Mundial Sub 17 

Por el tercer lugar de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); como era de esperar, con el tercer lugar del partido entre Malí ante Argentina, dos selecciones que no pudieron continuar con su sueño.

Ahora bien, Argentina que era uno de los favoritos por su gran plantel y con su mejor jugador del torneo se despide del Mundial, mientras que Malí, una selección que sorprendió a sus rivales en dejarlo afuera de la competencia y era candidato para levantar la Copa.

Además, se mantiene la tabla de goleo que comanda el argentino Agustín Ruberto como el mejor jugador del torneo. Por otro lado, así se encuentra la llave de la Final de Indonesia 2023 para conocer al nuevo monarca con dos países europeos.

🏆 Germany and France will go head-to-head in the #U17WC Final!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2023