Universal Pictures contra la IA: La batalla por sus películas

Universal Pictures ha tomado medidas legales contundentes para evitar que sus películas sean utilizadas para entrenar modelos de Inteligencia Artificial (IA). Su estrategia principal consiste en incluir una advertencia legal explícita en los créditos de sus nuevos estrenos, como Jurassic World: Rebirth o Los Tipos Malos 2, que prohíbe el uso del filme para este fin. Esta acción se suma a una demanda conjunta con Disney contra la plataforma Midjourney, a la que acusan de “plagio masivo” por generar imágenes de sus personajes protegidos por derechos de autor.

“Esta Película no Puede ser Usada para Entrenar IA”: El Mensaje que Cambia las Reglas del Juego

La guerra silenciosa entre Hollywood y la Inteligencia Artificial acaba de subir de tono. Mientras la IA se integra cada vez más en nuestra vida cotidiana, los grandes estudios de cine han decidido trazar una línea en la arena. Y Universal Pictures ha dado el primer y más contundente golpe: una advertencia clara, directa y legal que ahora aparece en los créditos de sus películas más importantes.

Si te quedaste hasta el final de los créditos de estrenos como Jurassic World: Rebirth o el live-action de Cómo Entrenar a tu Dragón, es posible que hayas notado una nueva y ominosa frase. Junto a las advertencias tradicionales contra la piratería, ahora se lee una prohibición explícita: esta película no puede ser usada para entrenar modelos de IA.

Este no es un simple aviso; es una declaración de guerra. Es la señal de que los gigantes del entretenimiento están listos para demandar y proteger su propiedad intelectual del que consideran el “robo de datos” más grande de la historia.

¿Por Qué Universal está tan Preocupado? El “Pozo sin Fondo de Plagio”

Para entender esta medida, hay que comprender cómo funcionan las IAs generativas de imágenes y video, como Midjourney, DALL-E o Sora. Estos sistemas no “crean” de la nada; aprenden analizando millones de imágenes y videos existentes para identificar patrones, estilos y objetos. Y para aprender a dibujar a Shrek, necesitan ver miles de imágenes de Shrek.

El problema es que, en su mayoría, estas IAs han sido entrenadas “raspando” internet, absorbiendo todo tipo de contenido protegido por derechos de autor sin pedir permiso ni pagar un centavo. Para los estudios, esto es, simple y llanamente, un “pozo sin fondo de plagio”.

Es por eso que, meses antes de esta nueva advertencia en los créditos, Universal y Disney unieron fuerzas para presentar una demanda histórica contra Midjourney, una de las plataformas de IA generativa de imágenes más populares, con más de 20 millones de usuarios.

La Demanda contra Midjourney:

En el documento legal, los estudios acusan a Midjourney de infringir descaradamente sus derechos de autor al permitir que los usuarios generen imágenes de personajes icónicos como:

Darth Vader y Yoda (de Star Wars de Disney).

Iron Man y Spider-Man (de Marvel de Disney).

Elsa y Olaf (de Frozen de Disney ).

Shrek y los Minions (de DreamWorks/Universal).

“La piratería es piratería, y el hecho de que una imagen o un vídeo infractores se hayan creado con IA u otra tecnología no los hace menos infractores”, se lee en la demanda.

Según los estudios, Midjourney no solo no respondió a sus solicitudes de cese y desista, sino que lanzó nuevas versiones de su software que generaban imágenes “de calidad aún mayor”, perfeccionando el plagio.

La Estrategia Legal: De la Advertencia a la Demanda

La nueva advertencia en los créditos de las películas es una estrategia legal muy inteligente. Aunque las leyes sobre el entrenamiento de IA todavía son un terreno gris, la advertencia deja un registro claro de que el estudio no da su consentimiento.

Esto es crucial. Si una empresa de IA utiliza una película con esta advertencia para entrenar su modelo, Universal podría argumentar que lo hicieron a sabiendas de que estaba prohibido. Además, como el entrenamiento de IA a menudo implica hacer copias del material, Universal podría demandar no solo por infracción de derechos de autor, sino también por piratería y “duplicación no autorizada”, un delito con penas mucho más severas, que en Estados Unidos pueden alcanzar los 150,000 dólares por obra infringida.

La Doble Cara de la Moneda: Hollywood También Usa la IA

Lo que hace que este conflicto sea tan complejo es que, mientras algunos estudios luchan contra la IA, otros la están abrazando como una herramienta de producción.

Efectos Visuales: En la aclamada serie argentina “El Eternauta” , se utilizó IA para optimizar y acelerar el proceso de creación de efectos visuales.

Clonación de Voz: Películas nominadas al Oscar como “El Brutalista” y “Emilia Pérez” han admitido el uso de clonación de voz con IA para mejorar o completar las interpretaciones de sus actores.

Restauración de Clásicos: En China, se está utilizando IA para restaurar películas clásicas de kung fu , mejorando la calidad de imagen y sonido de formas que antes eran imposibles.

Google y “Flow”: El gigante tecnológico ha lanzado “Flow” , una herramienta de IA exclusiva para cineastas que permite generar clips y secuencias completas a partir de texto, abriendo una nueva vía para la previsualización y la creación de contenido.

Esta dualidad crea una situación incómoda: Hollywood quiere los beneficios de la IA, pero no está dispuesto a que sus propias creaciones se conviertan en la materia prima gratuita que la alimenta.

La Batalla por el Futuro de la Creatividad

La guerra de Universal y Disney contra la IA es mucho más que una simple disputa por derechos de autor. Es una batalla por el futuro de la creatividad, el valor del trabajo artístico y la definición de lo que es original en la era digital.

¿Puede una máquina ser considerada una “autora”? ¿Es el entrenamiento de una IA con material protegido un “uso legítimo” o un robo a gran escala? Estas son las preguntas que los tribunales de todo el mundo tendrán que empezar a responder.

La advertencia de Universal en los créditos de sus películas es el primer disparo en una guerra que apenas comienza. Es un intento de ponerle puertas al campo, de recordarle al mundo tecnológico que detrás de cada película hay miles de horas de trabajo humano, talento y creatividad. Y eso, insisten los estudios, tiene un valor que no puede ser simplemente “minado” por un algoritmo. La batalla por el alma de Hollywood ha comenzado, y se libra en la línea más pequeña de los créditos finales.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.