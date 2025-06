Disney y Universal demandan a Midjourney: ¿por qué la acusan?

Midjourney ha sido demandada por Disney y Universal por infringir derechos de autor, al permitir la creación y difusión de imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que replican personajes protegidos por copyright. Esta acción legal, presentada ante un tribunal de California, podría marcar un antes y un después en la relación entre la industria del entretenimiento y las plataformas de generación de imágenes por IA.

A medida que tecnologías como Midjourney, DALL·E o Stable Diffusion se popularizan, surgen cada vez más cuestionamientos sobre los límites legales y éticos del uso de contenido protegido para entrenar y generar obras derivadas. En este caso, la disputa gira en torno al uso sin autorización de personajes icónicos como Darth Vader, Elsa, Bart Simpson y los Minions.

A continuación, te contamos en detalle todo lo que se sabe sobre esta demanda, los argumentos de ambas partes y las posibles repercusiones para el futuro del arte generado con IA.

Midjourney es una de las plataformas de generación de imágenes más populares del mundo, utilizada por millones de usuarios para crear ilustraciones, pósters, retratos y escenas a partir de descripciones de texto (prompts). El servicio ha revolucionado industrias creativas como el diseño gráfico, la publicidad y el entretenimiento.

Sin embargo, Disney y NBCUniversal han presentado una demanda formal en Estados Unidos acusando a Midjourney de violar derechos de autor, al permitir la creación y distribución de imágenes que reproducen sin permiso personajes emblemáticos propiedad de sus estudios.

Según la demanda, Midjourney no solo permitió estas creaciones, sino que se benefició económicamente al cobrar suscripciones mensuales, mientras utilizaba obras protegidas como parte del entrenamiento de sus modelos de IA. Se estima que la empresa generó más de 300 millones de dólares en ingresos en 2024.

La lista de personajes que Disney y Universal alegan fueron utilizados sin autorización incluye figuras mundialmente reconocidas:

La demanda incluye capturas de pantalla de resultados generados con Midjourney que muestran escenas y estilos idénticos a los de las franquicias originales, con un nivel de fidelidad que, según los estudios, representa una copia descarada de sus propiedades intelectuales.

Disney y Universal sostienen que Midjourney opera como un “pozo sin fondo de plagio”, al haber utilizado sus bibliotecas visuales sin autorización para entrenar modelos de inteligencia artificial, lo que constituye una violación directa de derechos de autor.

Disney and NBCUniversal are the first major studios to file a lawsuit against a generative AI company. They are suing Midjourney for stealing its copyrighted characters, from Deadpool to Minions.

