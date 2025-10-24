Disney en crisis: el público se cansa de secuelas y remakes

Disney está atravesando una severa crisis de taquilla en 2025. De sus diez grandes estrenos del año, la mayoría han tenido un rendimiento decepcionante o han sido fracasos rotundos, como el live-action de “Blanca Nieves” y películas como “Elio” y “Thunderbolts”*. A pesar del éxito masivo del remake de “Lilo & Stitch”, que superó los mil millones de dólares, los números generales del estudio están muy por debajo de su época dorada pre-pandemia. Las principales causas que se señalan son la “fatiga de superhéroes”, una sobreexplotación de secuelas y remakes, y el cambio en los hábitos del público, que ahora prefiere esperar a ver muchos estrenos en Disney+.

El Trono Vacío: El Año en que el Rey de la Taquilla Perdió su Corona

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que el dominio de Disney en la taquilla mundial era absoluto, casi tiránico. El año 2019 fue la cima de su poder: ocho de las diez películas más taquilleras del planeta llevaban el sello de la casa del ratón. Títulos como Avengers: Endgame, El Rey León y Frozen 2 no solo rompían récords, sino que redefinían lo que significaba ser un blockbuster.

Pero cinco años después, el panorama es radicalmente diferente. El 2025 está siendo un annus horribilis para Disney. Película tras película, el público parece estar dándole la espalda, y lo que antes eran éxitos garantizados, ahora luchan por ser rentables. La pregunta que resuena en los pasillos de Hollywood es inevitable: ¿se ha cansado el público de la dictadura de Disney?

Crónica de un Año para el Olvido: Los Números no Mienten

Para entender la magnitud de la crisis, solo hay que mirar los números. A lo largo de 2025, Disney ha lanzado diez grandes películas en cines. El balance es, cuando menos, preocupante.

El Inicio Tibio



La carrera comenzó en febrero con “Capitán América: Un Nuevo Mundo”. Con un presupuesto de 180 millones de dólares, recaudó 415 millones. Usando la regla de oro de Hollywood (una película necesita recaudar 2.5 veces su presupuesto para ser rentable), la cinta apenas “quedó tablas”. No fue un fracaso, pero tampoco el éxito arrollador que se esperaba de un personaje tan importante.

El Desastre de Blancanieves



El verdadero golpe a la realidad llegó ese mismo mes. El esperado y polémico remake live-action de “Blancanieves” se estrelló de forma espectacular. Con un costo de producción de 270 millones de dólares, apenas logró recaudar 200 millones a nivel mundial. Un fracaso rotundo que encendió todas las alarmas.

La Caída de los Blockbusters



La mala racha continuó. Películas que debían ser pilares del verano, como la esperada Thunderbolts* de Marvel, la nueva propuesta de Pixar “Elio”, y la secuela de ciencia ficción “Tron: Ares”, tuvieron un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

Éxitos a Medias



Incluso las películas que funcionaron bien, como “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” y el regreso de “Otro Viernes de Locos”, lo hicieron con cifras “razonables” (alrededor de 500 millones), pero lejos de ser los fenómenos que Marvel y las comedias familiares solían ser.

La Única y Solitaria Victoria



De los diez estrenos, solo uno puede ser considerado un éxito masivo: el remake live-action de “Lilo & Stitch”, que logró superar la barrera de los mil millones de dólares.

El Balance Final



Sumando los presupuestos de estas diez películas, la inversión de Disney supera los 1,480 millones de dólares. La recaudación total apenas llega a los 1,640 millones. Un margen de ganancia de 160 millones, sostenido casi en su totalidad por una sola película. Para ponerlo en perspectiva, solo Avengers: Endgame recaudó casi el doble que todas las películas de Disney de 2025 juntas.

¿Qué está pasando? Las Causas de la Crisis

No hay una sola respuesta, sino una tormenta perfecta de factores.

La Fatiga de Superhéroes: El público parece estar cansado de la fórmula de Marvel. Después de una década de éxitos ininterrumpidos, la sobreexplotación de personajes y la falta de una narrativa central clara han diluido el impacto. La Sobredosis de Remakes y Secuelas: La estrategia de Disney de exprimir sus clásicos con remakes live-action y de alargar sus franquicias hasta el infinito parece estar mostrando signos de agotamiento. El público quiere historias nuevas. El “Efecto Disney+”: La propia Disney se ha disparado en el pie. Durante la pandemia, acostumbró al público a recibir grandes estrenos directamente en su plataforma de streaming. Ahora, muchos espectadores prefieren esperar unos meses para ver la película “gratis” en casa en lugar de pagar un boleto de cine, especialmente si no es un evento imperdible. La Pérdida de la “Magia”: Algunos críticos argumentan que, en su afán por producir contenido en masa, Disney ha perdido parte de su sello de calidad. Muchas de sus películas recientes se sienten genéricas, hechas por un comité en lugar de por artistas con una visión.

Las Últimas Cartas sobre la Mesa: ¿Pueden “Zootopia 2” y “Avatar 3” Salvar el Año?

A Disney le quedan dos grandes balas en la recámara para intentar salvar los muebles en 2025.

“Zootopia 2”: La secuela de una de sus películas animadas más queridas y exitosas. Tiene el potencial de ser un gran éxito, al nivel de Frozen o Moana .

“Avatar: Fuego y Cenizas”: La gran esperanza . La tercera entrega de la saga de James Cameron tiene la titánica tarea no solo de ser un éxito, sino de ser un fenómeno que arrase en taquilla. Las dos películas anteriores superaron los 2 mil millones de dólares. Si esta lo logra, podría maquillar las cuentas de todo el año.

Los analistas estiman que Disney necesita alcanzar una meta de al menos 3,500 millones de dólares en taquilla para que su año sea considerado un éxito financiero. La presión sobre “Avatar” es inmensa.

El Gigante Herido

El 2025 ha sido un baño de realidad para Disney. Ha demostrado que ninguna compañía, por grande que sea, es invencible. El público ha enviado un mensaje claro: ya no están dispuestos a pagar por cualquier cosa que lleve el logo del castillo.

La “dictadura” del contenido repetitivo y las fórmulas predecibles parece estar llegando a su fin. Disney se encuentra en una encrucijada. Necesita reevaluar su estrategia, volver a apostar por la originalidad y, sobre todo, recuperar la confianza de un público que ha comenzado a buscar su magia en otros lugares.

La crisis es real, y la forma en que el gigante del entretenimiento responda a ella definirá no solo su propio futuro, sino el de toda la industria de Hollywood. El rey ha sido herido, y ahora, todos observan para ver si es capaz de volver a levantarse.

