Nintendo Direct de septiembre 2025: todos los anuncios y estrenos

El Nintendo Direct de septiembre de 2025 reveló una avalancha de juegos y novedades para la Nintendo Switch y la nueva Switch 2.

La Bomba de Septiembre: Nintendo Desata una Avalancha de Anuncios

Justo cuando pensábamos que Nintendo se guardaría sus mejores cartas para fin de año, la compañía japonesa ha decidido sacudir el tablero con uno de los Nintendo Direct más largos y densos que se recuerdan. Durante poco más de una hora, hemos sido testigos de un torrente de anuncios que no solo definen el catálogo de la veterana Switch para los próximos meses, sino que también consolidan a la Switch 2 como una verdadera potencia capaz de recibir los juegos más esperados de la industria.

Desde la tan ansiada fecha de estreno de Metroid Prime 4, hasta la confirmación de la próxima película de Mario y el regreso del experimento más extraño de Nintendo, el Virtual Boy. Si te lo perdiste, no te preocupes. Aquí te desglosamos todos los anuncios, sorpresas y fechas clave.

Los Bombazos del Direct: Los 5 Anuncios que Rompieron Internet

“Metroid Prime 4: Beyond” por fin Tiene Fecha de Estreno

La espera ha sido eterna. Después de años de un desarrollo tortuoso, reinicios y un silencio casi absoluto, por fin tenemos la certeza. “Metroid Prime 4: Beyond”, la aventura más esperada de Samus Aran, llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 4 de diciembre de 2025. El nuevo tráiler mostró un gameplay espectacular, con gráficos que exprimen al máximo el hardware de ambas consolas y una atmósfera que promete ser tan opresiva y fascinante como la de sus predecesores.

La próxima película de Mario será… ¡”The Super Mario Galaxy Movie”!

Tras el éxito arrollador de la primera película, la gran incógnita era qué juego adaptarían para la secuela. Nintendo e Illumination lo han confirmado con un teaser que ha desatado la euforia: el viaje será al espacio. “The Super Mario Galaxy Movie” está en camino, y el teaser sugiere la aparición de personajes tan queridos como Rosalina y los Destellos. Para acompañar el anuncio, Nintendo lanzará un pack con “Super Mario Galaxy” y “Super Mario Galaxy 2“ remasterizados para Switch y Switch 2 el 2 de octubre de 2026.

El Regreso del Fracaso más Querido: ¡El Virtual Boy llega a Switch Online!

En el movimiento más inesperado y bizarro de la presentación, Nintendo ha anunciado que 14 juegos de su consola más infame, el Virtual Boy (1995), llegarán a Switch Online el 17 de febrero de 2026. Para replicar la experiencia 3D estereoscópica original (y sus icónicos gráficos en rojo y negro), se venderá un aditamento especial que funciona como un visor, similar al Labo VR Kit. Es una apuesta por la nostalgia pura que nadie vio venir.

“Hades II” llega a Switch y Switch 2 como Exclusiva Temporal

El aclamado roguelite de Supergiant Games, “Hades II”, confirma su llegada a consolas, y lo hará primero en el ecosistema de Nintendo. Estará disponible el 25 de septiembre de 2025, con la versión de Switch 2 corriendo a unos fluidos 120 fps. Además, contará con cross-saves entre PC y las consolas de Nintendo.

La Invasión de Resident Evil en Switch 2

Capcom ha demostrado su total confianza en la Switch 2. En un anuncio triple, confirmó que “Resident Evil 9: Requiem” llegará a la nueva consola el 27 de febrero de 2026, el mismo día de su lanzamiento mundial. Y por si fuera poco, ese mismo día también estarán disponibles las versiones nativas y completas de “Resident Evil 7″ y “Resident Evil Village”. El terror de supervivencia tiene un nuevo hogar.

Nuevas Aventuras de las Sagas de Nintendo

“Yoshi and the Mysterious Book”: Una nueva y adorable aventura de Yoshi que apuesta por un estilo artístico único, imitando las caricaturas antiguas con movimientos de pocos fotogramas. Llegará en la primavera de 2026 .

“Mario Tennis Fever”: Vuelven los deportes de Mario con una nueva entrega para Switch 2 . Con 38 personajes y una nueva mecánica llamada “Fever Shot”, promete ser el juego de tenis más completo de la saga. Se estrena el 12 de febrero de 2026 .

“Fire Emblem: Fortune’s Weave”: La aclamada saga de rol táctico tendrá una nueva entrega exclusiva para Switch 2 , con gráficos de nueva generación y un mundo explorable, pero manteniendo su adictivo sistema de combate. Llegará en 2026 .

“Pokémon Pokopia”: Un nuevo spin-off de Pokémon con un enfoque más relajado, al estilo Animal Crossing . Podremos construir nuestra propia isla , cultivar, y vivir junto a nuestros Pokémon. Disponible en 2026 .

Grandes Títulos Third-Party que Refuerzan el Catálogo de Switch 2

“Final Fantasy VII Remake Intergrade”: Las aventuras de Cloud y compañía aterrizan en Switch 2 el 22 de enero de 2026 . Es una señal clara de que la consola puede manejar grandes producciones AAA.

“Dragon Quest VII Reimagined”: Un remake completo del clásico de PlayStation , con un apartado visual totalmente nuevo.

Lista de Anuncios y Fechas de Lanzamiento

2025:

Hades II: 25 de septiembre (Switch / Switch 2)

Metroid Prime 4: Beyond: 4 de diciembre (Switch / Switch 2)

2026:

Final Fantasy VII Remake Intergrade: 22 de enero (Switch 2)

Mario Tennis Fever: 12 de febrero (Switch 2)

Virtual Boy en Switch Online: 17 de febrero

Resident Evil 9: Requiem (+ RE7 y Village): 27 de febrero (Switch 2)

Yoshi and the Mysterious Book: Primavera

Super Mario Galaxy 1 & 2: 2 de octubre (Switch / Switch 2)

Pokémon Pokopia: Durante el año

Fire Emblem: Fortune’s Weave: Durante el año

Dragon Quest VII Reimagined: Durante el año

Nuevos Amiibo y Merchandising:

Se anunciaron nuevas figuras Amiibo de Kirby y una Flor Parlante física de Super Mario Wonder.

Un Futuro Brillante para los Jugadores de Nintendo

Este Nintendo Direct ha sido una clase magistral de cómo mantener a dos generaciones de consolas vivas y emocionantes al mismo tiempo. La Switch original sigue recibiendo apoyo, mientras que la Switch 2 se posiciona como una máquina potente, atractiva tanto para las franquicias de Nintendo como para los grandes desarrolladores externos.

Desde la nostalgia más bizarra con el Virtual Boy hasta la promesa de futuros épicos con Metroid y Mario Galaxy, Nintendo ha dejado claro que tiene un plan sólido y diverso para los próximos años. La espera por muchos de estos títulos será larga, pero una cosa es segura: ser un fan de Nintendo en 2025 y 2026 va a ser una auténtica gozada.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.