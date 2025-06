Ezra Miller prepara su regreso a Hollywood

Ezra Miller está preparando su regreso a Hollywood. Tras un largo silencio mediático provocado por una serie de graves controversias y problemas legales, lx actorx reapareció en el Festival de Cannes. Allí confirmó que está trabajando en un nuevo guion de película junto a la aclamada directora Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin). Este proyecto, aún sin título, se perfila como su vehículo para una reincorporación gradual a la industria, un movimiento calculado que busca reconstruir su carrera después de enfrentar acusaciones de manipulación, acoso y admitir una crisis de salud mental por la que recibió tratamiento.

Silencio, exilio y un terremoto mediático que casi sepulta una de las carreras más prometedoras de su generación. Durante años, el nombre de Ezra Miller ha estado más asociado a titulares escandalosos que a estrenos de cine. Sin embargo, en el glamuroso escenario del Festival de Cannes, algo cambió. Su sorpresiva aparición no fue casual; fue una declaración de intenciones, el primer y calculado paso en lo que parece ser un complejo plan para volver a Hollywood.

La pregunta que resuena en toda la industria es inevitable: ¿es posible una redención profesional después de una caída tan estrepitosa?

La Señal en Cannes: Un Regreso de la Mano de una Vieja Amiga

Lx actorx, que se identifica como persona no binaria, no estaba en Cannes para presentar una película propia, sino para apoyar a una aliada clave: la directora escocesa Lynne Ramsay. Ramsay, una cineasta de culto responsable de joyas como Tenemos que hablar de Kevin (2011) (la película que, irónicamente, consolidó a Miller como un talento a seguir), estrenaba su nuevo filme, Die, My Love.

La presencia de Miller fue deliberada. No solo posó para las cámaras, sino que habló con la prensa. Confirmó que él y Ramsay están escribiendo juntos una nueva película. “Es una historia muy significativa para ambos”, afirmó, sin dar más detalles, pero dejando claro que este proyecto es el eje central de su futuro. Para Miller, esta colaboración no es solo una película; es un salvavidas profesional. Aliarse con una directora del prestigio de Ramsay, cuyo último trabajo ya genera rumores de Oscar para Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, es una estrategia brillante para reingresar a la industria por la puerta del cine de autor, lejos de los blockbusters que le vieron caer.

La Sombra del Pasado: Un Historial que No se Puede Ignorar

Para entender la magnitud de este intento de regreso, es crucial recordar por qué Ezra Miller desapareció en primer lugar. Entre 2020 y 2023, su nombre se vio envuelto en un torbellino de controversias que iban mucho más allá del mal comportamiento de una estrella de Hollywood.

Arrestos y Violencia: Los incidentes se acumularon: fue arrestado en Hawái por alteración del orden público y acoso, acusado de agredir a personas en bares de Islandia, y enfrentó cargos por irrumpir en una vivienda en Vermont.

Acusaciones de Grooming y Manipulación: El punto más oscuro de su historial son las graves denuncias por parte de varias familias. La más sonada fue la de los padres de una joven activista de 12 años, quienes obtuvieron una orden de restricción alegando que Miller manipuló a su hija, le proporcionó sustancias nocivas y ejerció una influencia indebida. Estos testimonios pintaron un retrato alarmante que sacudió los cimientos de su imagen pública.

Este cúmulo de escándalos no solo manchó su reputación, sino que puso en jaque a Warner Bros., el estudio detrás de sus dos franquicias más importantes: el universo DC, donde interpretaba a The Flash, y la saga de Animales Fantásticos.

La Versión de Miller: Crisis, Terapia y Lecciones Aprendidas

Frente a la inminente implosión de su carrera, Miller finalmente rompió su silencio. En un comunicado, reconoció haber atravesado “una época de intensa crisis”. Admitió estar sufriendo “complejos problemas de salud mental” y anunció que había comenzado un tratamiento. Se disculpó públicamente por su comportamiento y se retiró del foco mediático.

Ahora, desde Cannes, Miller ha ofrecido una reflexión más profunda sobre ese periodo. Describió la industria del espectáculo como un lugar donde te enfrentas a una “relación profunda con mucha gente a la que no le importas ni tú ni tu bienestar”, una dinámica que, según él, lo arrastró a una severa depresión.

De manera reveladora, confesó no sentir “mucho remordimiento” por lo ocurrido, una frase que sin duda generará debate. Sin embargo, matizó que aprendió valiosas lecciones de ese “abismo” y que espera, paso a paso, reconectar con su pasión por la actuación. Esta narrativa, que combina la aceptación de una crisis personal con una crítica a la propia industria, es fundamental para su intento de reescribir su historia.

Una Carrera en la Cuerda Floja: Del Cine Indie a Superhéroe Caído

Antes del escándalo, Ezra Miller tenía una filmografía envidiable que demostraba un rango actoral impresionante. No era solo una cara bonita de Hollywood; era un actor de método con un talento innegable.

Sus inicios: Se dio a conocer en el circuito independiente con películas como City Island (2009) y Beware the Gonzo (2010), pero fue con Tenemos que hablar de Kevin (2011) donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y perturbadores. Su papel en Las ventajas de ser invisible (2012) lo convirtió en un icono para toda una generación.

El salto a las grandes ligas: Su carrera explotó al ser elegido como Credence Barebone en la saga de Animales fantásticos y, sobre todo, como Barry Allen / The Flash en el Universo Extendido de DC. Estos papeles lo catapultaron a la fama mundial, pero también lo expusieron a una presión mediática para la que, según sus propias palabras, no estaba preparado.

El fracaso comercial de The Flash (2023), una película que costó cientos de millones y que se vio irremediablemente lastrada por sus polémicas, marcó el punto más bajo de su carrera.

¿Hay Sitio para Ezra Miller en el Nuevo Hollywood?

El regreso de Ezra Miller plantea preguntas incómodas sobre la cultura de la cancelación, el perdón y las segundas oportunidades en una industria que tiene un historial ambiguo con sus estrellas problemáticas. Su estrategia es clara: volver de forma gradual, apoyándose en el prestigio del cine de autor y en una narrativa de superación personal.

Sin embargo, el camino no será fácil. Las acusaciones en su contra son extremadamente graves, especialmente aquellas que involucran a menores. Para muchos, una disculpa y un tratamiento de salud mental no son suficientes para borrar el daño causado.

La pregunta ya no es si Ezra Miller quiere volver, sino si Hollywood, y sobre todo el público, están dispuestos a recibirle. Su talento es indiscutible, pero en la era del #MeToo y la conciencia social, a veces el talento ya no es suficiente. El éxito o fracaso de su próxima película con Lynne Ramsay será el verdadero termómetro que mida si su carrera puede ser salvada o si su nombre quedará para siempre ligado al escándalo.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.