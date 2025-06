Foster The People llegara por primera vez a Querétaro

La espera terminó. Foster The People regresa a México y por fin pisará Querétaro. Te contamos todo sobre las fechas, boletos, su nuevo disco y por qué no te puedes perder este conciertazo.

La Noticia que Todos Esperábamos: Foster The People por fin en Querétaro

¿Recuerdan esa época? El indie pop sonaba en todos lados y una canción, “Pumped Up Kicks”, se convirtió en el himno no oficial de toda una generación. Pues bien, la banda detrás de esa magia, Foster The People, ha vuelto. Y no de cualquier manera. Después de un silencio de siete años, soltaron la noticia que ha hecho estallar las redes en México: ¡vienen de gira y, por primera vez, Querétaro está en el mapa!

Seamos sinceros, la noticia nos cayó como un shot de adrenalina pura. Para todos los que hemos seguido la carrera de Mark Foster, esto es un notición. Y es que Foster The People es mucho más que melodías pegajosas; sus letras te hacen pensar y su energía en el escenario es de esas que te dejan sin voz y con una sonrisa de oreja a oreja. Sin duda, su regreso a México se perfila como una de las citas obligadas del 2025.

Aquí los datos que importan, para que vayas planeando:

¿Quién? Foster The People

¿Cuándo? Lunes, 24 de noviembre de 2025, a las 9:00 PM.

¿Dónde? Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro.

¿Boletos? A la venta por el sistema eticket .

Fechas Clave: Preventa el 26 de junio; venta general el 27 de junio.

Ahora sí, vamos a desmenuzar por qué este concierto va a ser legendario.

El Sonido del Regreso: “Paradise State of Mind”

Siete años es una eternidad en la música. Desde Sacred Hearts Club (2017), los fans nos hemos estado preguntando qué seguía. La respuesta tiene nombre: “Paradise State of Mind”, su nuevo disco que salió este 16 de agosto y que es la razón de ser de esta gira.

Por lo que hemos escuchado, Mark Foster e Isom Innis han usado este tiempo para volver a su esencia: esas melodías que se te meten bajo la piel, pero con un toque más maduro y experimental. ¿Qué podemos esperar en Querétaro? Seguramente un viaje perfecto entre la nostalgia y lo nuevo. Van a sonar los temas de este discazo, claro, pero seamos honestos, un concierto de Foster The People no sería lo mismo sin gritar a todo pulmón “Houdini”, corear “Sit Next to Me” o sentir ese bajo inconfundible de “Pumped Up Kicks”.

Una Conquista Mexicana: Su Gira por el País

Lo de Querétaro es la cereza del pastel de una gira que demuestra el amor que la banda le tiene a México. Vienen con todo y su agenda es una locura:

Arrancan en el Tecate Comuna de Puebla el 22 de noviembre.

De ahí saltan a Querétaro para su show en solitario el 24 de noviembre.

Al día siguiente, el 25, toman por asalto el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México.

Y para cerrar con broche de oro, estarán en Monterrey el 27 de noviembre en el Escenario GNP Seguros.

Todo esto, sumado a su paso por el Vive Latino y el Tecate Pal Norte a principios de año, deja claro que México es territorio Foster The People.

Más Allá de un Éxito: El Legado de una Gran Banda

Y sí, hablemos de “Pumped Up Kicks”. Esa canción fue un monstruo. Con ese bajo que no te puedes sacar de la cabeza y una letra que daba para mil conversaciones, se convirtió en algo más que música.

Pero quedarse ahí sería un error garrafal. Quienes los hemos seguido sabemos que su verdadero tesoro está en temazos como “Helena Beat”, “Don’t Stop (Color on the Walls)” o “Coming of Age”. Son de esas bandas que saben crear himnos para cada etapa de la vida, y por eso su gente les es tan fiel. Han sabido evolucionar, mantenerse frescos y, lo más importante, nunca han perdido esa chispa que los hizo grandes.

No te Quedes Fuera: Tips para Conseguir tus Boletos

Sabemos que esto se va a llenar, así que ponte las pilas:

Fechas en el radar: 26 de junio (preventa), 27 de junio (venta general). ¡Que no se te pasen! Solo por la vía oficial: Cómpralos en eticket . No te arriesgues con revendedores. Ten todo listo: Si compras en línea, crea tu cuenta de eticket desde antes y ten tu tarjeta a la mano. La velocidad es clave. Aprovecha la preventa: Si puedes, es tu mejor carta para asegurar un buen lugar.

Al final, este concierto es mucho más que una fecha en el calendario. Es la oportunidad de volver a cantar a todo pulmón esas canciones que nos marcaron y, de paso, descubrir el nuevo capítulo de una banda que se niega a quedarse quieta. La noche del 24 de noviembre de 2025, el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez no solo va a tener un concierto; va a ser el epicentro de una fiesta de indie pop que Querétaro va a recordar por años. ¡Ahí nos vemos!

