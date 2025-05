(VIDEO) Sabrina Carpenter: Video de ella de niña cantando canción de La Quinta Estación

Un viaje al pasado de Sabrina Carpenter ha encendido las redes sociales, revelando una faceta poco conocida de la estrella pop antes de su ascenso a la fama internacional. Un video de una joven Sabrina, con tan solo 10 años, interpretando el éxito “Sueños Rotos” de La Quinta Estación en español, se ha vuelto viral, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y nuevos admiradores. Este nostálgico clip, datado alrededor de 2009, muestra el temprano talento y la audacia de la artista al incursionar en un idioma diferente al suyo. Esta noticia se basa en la información y reacciones surgidas en mayo de 2025.

El hallazgo viral: Sabrina Carpenter de niña y su cover de La Quinta Estación

El video en cuestión, que ha resurgido con fuerza, muestra a una Sabrina Carpenter de aproximadamente 10 años en lo que parece ser un estudio de grabación, cantando el coro del popular tema “Sueños Rotos”, lanzado por la banda española La Quinta Estación en 2006. Aunque su pronunciación en español evidencia los desafíos típicos de un angloparlante, su esfuerzo y talento vocal ya eran perceptibles. La grabación, dedicada en su momento a su entrenador vocal Didier, quien le ayudó a aprender la canción, ha provocado una avalancha de comentarios, muchos de ellos en tono cómico pero también llenos de ternura y admiración por su joven talento. Frases como “¿En qué idioma está cantando?”, “Qué buena versión en japonés” o “Me pregunto si así me escuchan los estadounidenses cuando canto en inglés” se mezclan con elogios a su valentía y versatilidad desde temprana edad.

Los primeros pasos de una estrella: de covers en YouTube a figura del pop

Este video de “Sueños Rotos” es solo una muestra de los inicios musicales de Sabrina Carpenter. Desde muy pequeña, demostró su pasión por la música subiendo covers a su canal de YouTube. Con tan solo 11 años, publicó su primera versión: “Picture to Burn” de Taylor Swift. Dos años más tarde, sorprendió con una poderosa interpretación de “Set Fire to the Rain” de Adele. Curiosamente, años después, Sabrina no solo ha alcanzado un gran reconocimiento, sino que incluso ha compartido escenario con Taylor Swift, una de sus primeras inspiraciones. Su participación a los 12 años en “The Next Miley Cyrus Project”, donde obtuvo el tercer lugar, también fue un peldaño importante. En 2013, su familia se mudó a Los Ángeles, donde consiguió el papel de Maya Hart en la popular serie de Disney Channel “Girl Meets World”, consolidando su fama inicial antes de su lanzamiento definitivo como estrella del pop en 2014 con su primera canción propia.

Sabrina Carpenter y el español: no es la primera vez que canta en este idioma

Aunque el video de “Sueños Rotos” ha causado sorpresa, no es la única incursión de Sabrina Carpenter en la música en español. Hace unos años, compartió en su cuenta de TikTok una versión al piano de “Como un G”, tema de la artista española Rosalía, incluido en su álbum “Motomami”. Además, también existe un video de la cantante interpretando “Telepatía” de la colombo-estadounidense Kali Uchis. Estas interpretaciones demuestran un interés constante por explorar diferentes géneros e idiomas, evidenciando su versatilidad artística.

El presente de Sabrina Carpenter: éxito con “Short n’ Sweet” y la polémica del MET Gala

Actualmente, Sabrina Carpenter es una de las cantantes más populares de la industria musical. Su más reciente álbum, “Short n’ Sweet”, lanzado en agosto de 2024, ha sido un gran éxito, con hits como “Please Please Please”, “Espresso” y “Taste”. Tal ha sido la acogida que ha anunciado una ampliación de su gira “Short n’ Sweet Tour” para el otoño, visitando ciudades selectas como Nueva York, Los Ángeles y Toronto. Su reciente cumpleaños, el 11 de mayo (cumplió 26 años), podría haber contribuido a la reaparición de estos videos de su infancia. Además de su éxito musical, Sabrina también captó la atención en la MET Gala 2025, celebrada el 5 de mayo, no solo por su atuendo (un bodysuit diseñado por Pharrell Williams para Louis Vuitton, siendo la única sin pantalón) sino también por una selfie en el baño junto a Jennie Kim de BLACKPINK y otras celebridades, rompiendo la estricta regla de no tomarse fotos o grabar durante el evento, una política impuesta por Anna Wintour para fomentar la interacción personal.

Un talento en evolución: desde “Sueños Rotos” hasta el estrellato mundial

El video viral de una joven Sabrina Carpenter cantando “Sueños Rotos” sirve como un encantador recordatorio del camino recorrido por la artista. Desde sus tempranos intentos y covers en YouTube hasta convertirse en una figura prominente del pop actual, su trayectoria demuestra talento, perseverancia y una constante evolución. La ternura de su interpretación infantil contrasta con la artista consolidada que es hoy, pero ambos momentos reflejan una pasión por la música que ha sido el motor de su carrera.