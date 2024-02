Israel abrió fuego a una multitud que esperaba la ayuda humanitaria en Gaza

Luego de conocer el video donde Israel bombardeó a un grupo de personas que estaban esperando la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde unas 100 personas palestinas fueron asesinadas y más de 700 heridas por los disparos de la Fuerza de Defensa de Israel.

Aún así, el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó este día que más de 25 mujeres y niños palestino han muerto por la ofensiva israelí, además, está cifra no difiere mucho de los datos ofrecidos por el grupo de Hamas, que controla la Franja de Gaza.

El jefe del Pentágono compareció ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para testificar sobre la polémica de la ayuda humanitaria.

BREAKING: Over 25,000 women and children have been killed in Gaza since the attacks on 7 October, according to the Pentagon.

Por otro lado, los funcionarios hospitalarios informaron inicialmente de este ataque israelí contra la multitud, donde las tropas abrieron fuego cuando las personas sacaban productos en los camiones. De esta forma, los funcionarios de Israel, insistió que la multitud se acercó de manera “amenazadora hacia los militares” donde sucedió la detonación.

This morning humanitarian aid trucks entered northern Gaza, residents surrounded the trucks and looted the supplies being delivered. As a result of the pushing, trampling and being run over by the trucks, dozens of Gazans were killed and injured.

