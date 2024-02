Canadá solicitará la visa a los mexicanos 

Este día Canadá volverá a solicitar visa a los mexicanos que desean ingresar al país, está medida fue tomada durante la solicitud de refugio. Así es, durante la primera mitad del año 2023, más de 60 mil solicitudes de los mexicanos buscaron un asilo en el país.

Cabe mencionar que Canadá impuso este requisito en julio de 2009, donde el primer ministro del país, Justin Trudeu lo había levantado en 2016. De esta manera, los requisitos para solicitar una Autorización Electrónica de Viaje, la cual tenía una duración de cinco años.

A partir de está noche, a las 23:30 horas los mexicanos deberán solicitar visa para ingresar al país, así lo informó el ministro de Inmigración, Marc Miller.

Por otro lado, para solicitar la visa en Canadá se emitió una guía para los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar al país de la Hoja de Maple. A continuación, te compartimos los puntos importantes, recuerda que tienes hasta las 23:30 horas para solicitarla:

Así mismo, estos cambios aplican incluso si ya reservaste el viaje al país, ya que tienes que contar con un eTA o Visa aprobada, pero no te garantiza obtener el permiso.

As of February 29, 2024 at 11:30 PM EST, Mexican citizens will need a visa to enter Canada unless they meet certain criteria. Most existing electronic travel authorizations (eTAs) for Mexican passport holders are being cancelled. https://t.co/paSAsg2jxX

Mexican citizens may… pic.twitter.com/fMYoMkFRQ5

— IRCC (@CitImmCanada) February 29, 2024