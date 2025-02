Peaky Blinders continuará tras la película de Netflix

El universo de Peaky Blinders no ha llegado a su fin. Steven Knight, creador de la serie, confirmó que la historia seguirá expandiéndose incluso después de la película de Netflix.

En una entrevista con BBC Breakfast, Knight reveló que el rodaje de la película concluyó el 13 de diciembre de 2024.

La cinta se ambientará en Birmingham del siglo XX, retomando la historia de Tommy Shelby tras los eventos de la serie. El guion fue escrito por Knight, quien también se desempeñará como productor junto a Cillian Murphy, quien regresa en su icónico papel.

Aunque la película se plantea como una despedida, Knight insinuó que hay más por contar. Al ser cuestionado sobre una posible continuación, bromeó con la posibilidad de otra serie o película.

‘It’s not over’

On #BBCBreakfast Peaky Blinders creator Steven Knight teased ‘the world of Peaky will continue’ as he works on the final production of the filmhttps://t.co/TrlPKYDtFW pic.twitter.com/lboYdGqj3J

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 18, 2025