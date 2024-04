Habrá eclipse solar total, para que vuelva a suceder tendremos que esperar 28 años

Hoy Lunes 8 de Abril será la última vez que un fenómeno astronómico de estas características suceda, para que esto se vuelva a presentar podría ser en el año 2052, además de esto el fenómeno más reciente de esta magnitud fue el 11 de Julio de 1991, es decir hace casi 33 años.

Qué es un eclipse solar total?

Este es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna cubre al astro rey, lo que permite observar la noche en pleno día durante algunos minutos, así lo explica un análisis de Ciencias Espaciales elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lo espectacular de este fenómeno se da puesto que se puede observar con claridad la alineación del Sol, la Luna y la Tierra, una sombra de la luna cubre una pequeña superficie de la tierra, a esto se le llama eclipse solar total o parcial.

Científicos de la UNAM lo describen como lo que cae sobre la superficie de la tierra es la llamada penumbra de nuestro satélite natural, este será visible a partir de las 10:55 de la mañana en la Ciudad de México.

En tanto que el punto máximo se alcanzará a las 12:14 horas, este fenómeno tendrá una duración total de 161 minutos; es decir 2 horas 41 minutos, en donde mejor se podrá observar esto será el puerto de Mazatlán y sus alrededores.

Así lo muestran las estimaciones astronómicas de la UNAM, pero esto no quiere decir que no se pueda ver en los demás estados de la república, siendo que en toda la república se podrá observar aunque no con tanta claridad.

Del mismo modo habrá un simulador disponible, el cual permite observar este fenómeno desde una página web, este sitio web comparte la previsualización de este. Podrás ver cada etapa y los efectos, detalla.

El sitio web es el siguiente:

https://eclipse2024.org/eclipse-simulator/