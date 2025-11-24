Remind GNP 2025 en CDMX: boletos, fecha y más

Hay canciones que funcionan como máquinas del tiempo. Unos cuantos acordes bastan para transportarnos a un recuerdo, a una sensación, a una época donde la vida se sentía diferente. Es precisamente esa magia la que busca embotellar y descorchar el festival Remind GNP 2025, que regresa a la Ciudad de México para consolidarse como el evento nostálgico más importante del año.

Más que un simple concierto, Remind GNP es una experiencia multisensorial diseñada para revivir, celebrar y compartir la indestructible energía de las décadas de los 60, 70 y 80. Tras una exitosa edición en Guadalajara, el festival vuelve a la capital el 29 de noviembre de 2025 en el moderno Estadio Alfredo Harp Helú, prometiendo una jornada inolvidable donde la música, la gastronomía, el arte y la convivencia familiar son los verdaderos protagonistas.

El Corazón del Festival: Un Cartel de Leyendas Inmortales

El alma de Remind GNP reside en su curaduría musical, un homenaje a los artistas que definieron el soundtrack de generaciones enteras. El cartel de 2025 es un auténtico triunvirato de íconos que garantizan una noche de baile, emoción y recuerdos imborrables.

Earth, Wind & Fire: El Funk que Mueve el Universo

Pocas bandas pueden presumir de haber creado un sonido tan universalmente alegre y sofisticado como Earth, Wind & Fire. Pioneros en la fusión del funk, R&B, soul, jazz y ritmos africanos, su música es un llamado a la celebración y al positivismo. Con más de 90 millones de discos vendidos y seis premios Grammy, su legado es monumental. Prepárate para corear y bailar himnos atemporales como “September”, “Boogie Wonderland” y “Let’s Groove”, interpretados con la energía y la maestría que solo ellos pueden ofrecer.

The Beach Boys: Un Homenaje a la Armonía Eterna

La presentación de The Beach Boys en México adquiere un significado profundamente emotivo y especial. Considerados uno de los grupos más influyentes del siglo XX, su música encapsuló el “Sonido de California” y lo elevó a niveles de complejidad artística nunca antes vistos en el pop. Obras maestras como “Good Vibrations”, “Surfin U.S.A.” y “Wouldn’t It Be Nice” son testimonio de su genio. Su álbum Pet Sounds (1966) es aclamado por la crítica, con la revista Rolling Stone ubicándolo como el segundo mejor de todos los tiempos. Este concierto será también un sentido homenaje a la memoria de Brian Wilson, cofundador y líder creativo de la banda, recientemente fallecido, haciendo de esta una oportunidad histórica para celebrar su legado.

KC & The Sunshine Band: Los Reyes Absolutos de la Pista de Baile

La tríada no estaría completa sin la energía explosiva de la música disco, y nadie la representa mejor que KC & The Sunshine Band. Desde 1973, Harry Wayne Casey (KC) y su banda han sido la banda sonora de fiestas en todo el mundo. Sus canciones, incluidas en más de 200 bandas sonoras de películas, son sinónimo de diversión y desinhibición. Éxitos como “That’s The Way (I Like It)”, “Get Down Tonight” y “Give It Up” son garantía de que nadie podrá quedarse sentado. Su presencia en Remind GNP 2025 asegura que el espíritu de la era dorada del disco brillará con más fuerza que nunca.

Más Allá de la Música: Una Experiencia para Todos los Sentidos

Remind GNP se distingue por ser una experiencia integral, un festival que entiende que un gran evento se construye con detalles que apelan a todos los gustos y edades.

Gastronomía de Alto Nivel: Olvídate de la comida de festival convencional. Aquí encontrarás una oferta gastronómica curada, con stands de reconocidos chefs y restaurantes que ofrecerán platillos para satisfacer los paladares más exigentes.

de festival convencional. Aquí encontrarás una oferta gastronómica curada, con stands de reconocidos chefs y restaurantes que ofrecerán platillos para satisfacer los paladares más exigentes. Mixología Premium: La coctelería es un arte, y en Remind GNP se le rinde tributo con barras especializadas y bartenders invitados que diseñarán tragos extraordinarios para complementar la experiencia musical.

Arte y Cultura: El festival será un lienzo para la expresión artística, con galerías e instalaciones inmersivas que prometen un viaje sensorial, creando el fondo perfecto para tus fotos y recuerdos.

Ambiente Familiar Garantizado: Uno de los grandes diferenciadores de Remind GNP es su compromiso con ser un evento intergeneracional. Contará con espacios recreativos seguros y divertidos para niños, asegurando que toda la familia, desde los abuelos hasta los nietos, pueda compartir y disfrutar de la jornada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Remind GNP (@remind_gnp)

Información Clave: Boletos, Fechas y Sede

¿Cuándo? Sábado 29 de noviembre de 2025.

¿Dónde? Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado dentro del complejo del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México . Un recinto moderno con todas las comodidades.

¿Cómo comprar boletos? Las entradas estarán disponibles en la plataforma de Ticketmaster y directamente en las taquillas del inmueble. Se recomienda estar atento a las fechas de preventa y venta general.

Precios y Zonas: Aunque los precios específicos se anunciarán próximamente, se espera una variedad de zonas y costos para adaptarse a diferentes presupuestos. Además, es muy probable que se ofrezcan paquetes VIP que incluirán beneficios como acceso preferencial, los mejores asientos y servicios exclusivos para una experiencia de lujo.

Remind GNP 2025 no es solo una mirada al pasado; es la prueba fehaciente de que la buena música es atemporal y que la alegría de compartirla es un sentimiento que nunca envejece. Es una invitación a desconectarse de la rutina, a conectar con las personas que amamos y a “divertirnos como antes”, pero con la energía y la vitalidad de hoy. Prepara tus mejores pasos de baile y afina tu voz, porque el 29 de noviembre, el Estadio Alfredo Harp Helú será el epicentro de un viaje inolvidable a través de los mejores sonidos de la historia.

