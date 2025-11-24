Caravana Coca-Cola recorre calles y avenidas de Querétaro

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, disfrutó anoche junto con la población el paso de la Caravana Coca-Cola, que marca el inicio de las actividades culturales y de entretenimiento de la temporada navideña.

En su mensaje, “Felifer” Macías puso de manifiesto que el municipio de Querétaro organiza dichas actividades para fomentar la sana convivencia y que las familias puedan disfrutar de su ciudad.

Respuesta popular

El edil resaltó la respuesta positiva hacia la Caravana Coca-Cola, al señalar el entusiasmo de las familias que acudieron para disfrutar de más de 500 participantes, de las cuatro comparsas y de los globos emblemáticos como el oso polar y la botella de Coca-Cola.

Además, más de 30 mil personas siguieron el recorrido de los ocho carros alegóricos en una tarde-noche llena de música, color, alegría y un ambiente festivo que marcó el inicio de las celebraciones decembrinas en la ciudad.

Origen de la Caravana Coca-Cola

La Caravana Coca-Cola, con sus camiones iluminados y personajes festivos, es hoy un evento icónico que marca el inicio de la temporada navideña en numerosas ciudades del mundo, incluyendo México.

Sin embargo, lo que muchos perciben como una tradición entrañable tiene sus raíces en una calculada estrategia de marketing que buscaba consolidar la presencia de la marca durante las festividades de fin de año.

Una Iniciativa de Marketing en los Años 90

La historia de la caravana se remonta a la década de 1990, cuando fue concebida por The Coca-Cola Company como una poderosa herramienta publicitaria para vincular emocionalmente la marca con la “magia” de la Navidad

Primera Aparición en Televisión: Los camiones de Los camiones de Coca-Cola adornados con luces aparecieron por primera vez en un comercial de televisión en 1995, con efectos especiales creados por Industrial Light and Magic de George Lucas. Estos anuncios fueron cruciales para establecer la imagen de los camiones como un símbolo navideño

Evolución a Evento en Vivo: El éxito de los comerciales llevó a la empresa a llevar la experiencia más allá de la pantalla, organizando desfiles físicos que recorren ciudades, convirtiéndose en un El éxito de los comerciales llevó a la empresa a llevar la experiencia más allá de la pantalla, organizando desfiles físicos que recorren ciudades, convirtiéndose en un espectáculo de grandes dimensiones con carros alegóricos, música, bailarines y, por supuesto, Santa Claus.

El Mítico Santa Claus de Coca-Cola

Aunque a menudo se le atribuye a Coca-Cola la invención del Santa Claus moderno, esto es un mito. La figura de San Nicolás vestido de rojo y blanco existía en ilustraciones y libros antes de la campaña.

No obstante, la marca sí jugó un papel fundamental en la popularización y estandarización de su imagen actual

En 1931, la compañía contrató al ilustrador Haddon Sundblom para crear anuncios navideños . Sundblom representó a un Santa Claus afable, gordinflón, con barba blanca y traje rojo (colores de la marca), una imagen que se basó en el poema de Clement Clark Moore y que se arraigó profundamente en el imaginario colectivo global.

Un Fenómeno Cuestionado

A pesar de su popularidad y la alegría que genera entre las familias, la caravana enfrenta crecientes críticas y controversias en la actualidad. Organizaciones como El Poder del Consumidor han solicitado a las autoridades (como la Cofepris en México) que cancelen o regulen estos eventos.

Los críticos argumentan que la caravana es una forma de publicidad encubierta y agresiva de bebidas azucaradas, dirigida a la población infantil, lo cual viola las normativas de salud pública y los derechos de la infancia.

Estos debates plantean preguntas sobre la ética de la publicidad de productos no saludables en eventos festivos, un tema que continúa generando discusión en torno a esta “tradición” contemporánea.