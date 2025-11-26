Playas cerca de CDMX: tu guía de escapadas económicas y espectaculares

La vibrante vida de la Ciudad de México es incomparable, pero a veces, el cuerpo y el alma piden a gritos un escape a la brisa marina. Si te encuentras anhelando la arena y el sol, pero el tiempo y el presupuesto son limitados, ¡estás de suerte! México, con su diversidad geográfica, ofrece una sorprendente variedad de playas cerca de CDMX que son perfectas para una escapada, combinando belleza natural, actividades emocionantes y, lo mejor de todo, precios accesibles. Prepara tu maleta, porque el paraíso está más cerca de lo que imaginas.
Las costas de veracruz: la opción más cercana y diversa
El estado de Veracruz es, sin duda, la joya más cercana para quienes buscan playas cerca de CDMX. Sus costas ofrecen una mezcla de tranquilidad, naturaleza y cultura a pocas horas de distancia.
- Tecolutla: A unas 3 horas y 40 minutos de la CDMX, Tecolutla es famosa por sus playas tranquilas y paisajes naturales. Aquí podrás nadar, bucear en aguas cristalinas, pasear en kayak por el río y manglares, o visitar la Reserva de la Biosfera. Un imperdible es el Museo Marino Comunitario y el Centro Tortuguero Vida Milenaria, donde podrás liberar tortugas. No te vayas sin probar el delicioso “Caldo Rompe-catres”.
- Tuxpan: A entre 3 horas y media y 4 horas de la capital, Tuxpan ofrece playas de arena fina y aguas tranquilas como Villamar, Cocoteros y San Antonio. Puedes dar paseos en lancha por el río Tuxpan, explorar el centro histórico y, para los aventureros, bucear en arrecifes como “el Huerto del Bambú. Su gastronomía de mariscos frescos es un deleite.
- Barra de Cazones: A aproximadamente 4 horas de camino, este destino es ideal para quienes buscan playas vírgenes y escapar del bullicio. Ofrece observación de aves en humedales, caminatas al atardecer y pesca deportiva. No te pierdas el zacahuil local mientras escuchas un huapango.
- Costa Esmeralda: Conocida por sus extensas playas de arena blanca y aguas turquesa, se encuentra a unas 4 horas de la CDMX. Es perfecta para surf, kayak, jet ski, o excursiones para observar delfines y tortugas marinas. También puedes explorar manglares y dunas.
¿Cuánto cuesta ir a veracruz desde la cdmx?
Para estas playas cerca de CDMX en Veracruz, los costos de casetas varían. Por ejemplo, a Tecolutla, el viaje redondo puede rondar los $830 MXN, mientras que a Costa Esmeralda, entre $650 y $950 MXN (ida y vuelta). Estos costos son una excelente opción para una escapada económica.
Guerrero: el clásico y sus joyas escondidas
El estado de Guerrero alberga uno de los destinos playeros más icónicos de México, junto con otras opciones llenas de encanto y tranquilidad.
- Acapulco: A unas 4 horas y media de la CDMX, Acapulco es un clásico internacional. Famosa por sus clavadistas de La Quebrada, su vibrante vida nocturna y sus espectaculares puestas de sol. Puedes pasear por las playas Caleta y Caletilla, visitar el Parque Acuático El Rollo o explorar la Laguna de Coyuca para un encuentro con la flora y fauna local. Es una de las playas baratas en México que ofrece una vasta oferta turística para todos los presupuestos.
- Playa Barra Vieja: Un refugio tranquilo a unas 4 horas y media, ideal para relajarse en aguas cálidas. Aquí puedes disfrutar de equitación en la playa, paseos en lancha por lagunas y canales, y degustar el famoso “pescado a la talla”.
- Playa Ventura y Zihuatanejo: Otras joyas en Guerrero, menos conocidas pero igualmente encantadoras. Playa Ventura es ideal para la tranquilidad, mientras que Zihuatanejo combina la tradición mexicana con playas hermosas como La Ropa y Principal, perfectas para nadar y disfrutar de la gastronomía local.
Costos de casetas a acapulco:
El viaje redondo a Acapulco desde la CDMX tiene un costo aproximado de $1,644 MXN en casetas, siendo un factor importante a considerar para tu presupuesto de viaje.
Joyas del pacífico y el caribe mexicano (con más planificación)
Si bien están a una mayor distancia, estos destinos ofrecen experiencias únicas que valen la pena la inversión de tiempo y planeación.
- Puerto Escondido, Oaxaca: Un paraíso para surfistas (Playa Zicatela) y buceadores (Playa Carrizalillo). Mazunte, en Oaxaca, es otra de las playas cerca de CDMX que ofrece naturaleza y tranquilidad, ideal para visitar el Centro Mexicano de la Tortuga y observar ballenas. Ambos son conocidos por sus alojamientos económicos, con precios desde $143 MXN por noche, según Aeroméxico y KAYAK.
- Holbox, Quintana Roo: Una isla casi virgen con arena blanca y agua cristalina. Aquí puedes nadar con tiburones ballena (junio a septiembre), apreciar la diversidad de aves en Isla Pasión y disfrutar de la tranquilidad. Se recomienda evitar diciembre, ya que es temporada alta y los precios pueden subir hasta un 157%.
- Playa Mahahual, Quintana Roo: Conocida como una de las playas más económicas en México, con agua cristalina y arena blanca. Ideal para esnórquel en el Banco Chinchorro (el arrecife de coral más grande de Latinoamérica) y visitar la zona arqueológica de Chacchobén. Mahahual cuenta con albergues rústicos y eco-hoteles que ofrecen bicicletas sin costo.
- Playa Balandra, Baja California Sur: Famosa por su belleza escénica y su icónica roca en forma de hongo. Es un Área Natural Protegida, ideal para caminar por sus senderos. Para visitarla, puedes alojarte en La Paz, que ofrece estancias y hostales baratos, y luego tomar transporte público.
- Manzanillo, Colima: Con 350 días de sol al año, ofrece playas doradas, un centro histórico remodelado y el Parque de Aventuras Mundo Aventura. La Playa Miramar es la más bonita de la zona. El mes de abril ofrece las mejores ofertas de hospedaje.
Consejos para tu escapada playera: viaja inteligente y ahorra
Para que tu viaje a las playas cerca de CDMX sea perfecto y económico, ten en cuenta estas recomendaciones:
- Renta un auto: Compañías como Localiza ofrecen una gran variedad de vehículos asegurados y en perfectas condiciones, brindándote flexibilidad y comodidad para viajar a tu ritmo.
- Planifica con anticipación: Especialmente si viajas en temporadas altas como Semana Santa, reserva vuelos y alojamiento con tiempo para asegurar los mejores precios.
- Presupuesto inteligente: La comida callejera, los mercados locales y las opciones de hospedaje rústico pueden ayudarte a reducir costos.
- Verifica recomendaciones: Antes de viajar, consulta las recomendaciones de seguridad y posibles cierres de sitios turísticos.
- Protección solar: Siempre lleva bloqueador, sombrero y ropa ligera para protegerte del sol.
México es un país que ofrece una riqueza inagotable de destinos. Con estas opciones de playas cerca de CDMX, tu próxima escapada de sol, arena y mar está garantizada, sin necesidad de gastar una fortuna. ¡Atrévete a explorar y a enamorarte de las maravillas costeras de nuestro país!