Marcelino, ¡ayúdanos a salvar del cáncer al gatito amoroso!

Hola, mi nombre es Marcelino y tengo cuatro años de edad, y hoy quiero contarte mi historia.
Llegué a casa de Ana y Gaby en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
Sentimientos encontrados
Su papá acababa de fallecer y la tristeza habitaba cada rincón del hogar. Yo no sabía exactamente cuál era mi misión, pero entendí muy pronto que tenía que estar ahí, sin preguntar, sin condiciones.
Me convertí en terapeuta cuando las lágrimas caían en silencio y nadie sabía qué decir. Fui enfermero cuando el cuerpo falló y el ánimo también.
Fui compañía en las noches largas, cuando la soledad pesa más que el cansancio. Y muchas veces, fui un simple peluche: uno de esos abrazos que no hablan, pero que salvan.
Iluminé un poquito su vida como ellas iluminaron la mía. Nos cuidamos mutuamente. Nos salvamos todos los días.
Triste diagnóstico
Hoy, mi historia dio un giro inesperado.
Fui diagnosticado con cáncer en la sangre y un tumor mediastinal. La noticia cayó como un golpe fuerte para mis mamás, Ana y Gaby. Están tristes, asustadas… y aun así, luchando por mí con una valentía inmensa.
Yo solo quisiera quedarme con ellas un poquito más.
Seguir siendo alegría, compañía y refugio.
No quiero que mi partida las vuelva a romper.
Por eso hoy te escribo, con el corazón en la pata, para pedirte ayuda. Mis quimioterapias son costosas, pero también son mi oportunidad de seguir aquí, de seguir dando amor.
RIFA CON CAUSA – Todos por Marcelino
🎟 Boleto: $250 pesos
🏆 Premio: MacBook Air 13” M2 con Apple Care por 3 años
💳 Número de cuenta:
638180000166653065
📝 Concepto:
MARCELINO + tu nombre y apellido
📲 Enviar comprobante al WhatsApp:
442 105 3267
📅 Cierre de rifa: 4 de enero
🎥 Sorteo en vivo: 5 de enero
📍 Instagram: @ananava99 y @gobynh
Cada boleto es una inyección de esperanza.
Cada apoyo es un día más juntos.
Gracias por leerme, por sentir conmigo y por ayudarme a seguir caminando a su lado.
Con amor, Marcelino 🐾