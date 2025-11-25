Cenas de fin de año a domicilio en la CDMX, costos para todos los bolsillos

La opción de ordenar cenas de fin de año a domicilio o para recoger en establecimiento se ha consolidado como una tendencia popular en la Ciudad de México, ofreciendo a las familias la comodidad de evitar la cocina sin sacrificar la tradición de los platillos festivos.

Restaurantes, desde cadenas comerciales hasta opciones gourmet, ofrecen menús variados para celebrar la Nochebuena y el Año Nuevo.

Variedad de Menús y Costos

Los precios de las cenas de año nuevo a domicilio en la capital del país varían significativamente, dependiendo del tipo de restaurante, los platillos seleccionados y el número de personas.

Opciones Accesibles: Cadenas de $750 hasta los $3,500 pesos por persona en establecimientos de gama media. Paquetes para varias personas pueden tener un Cadenas de restaurantes y servicios de banquetes ofrecen paquetes con platillos tradicionales (pavo, romeritos, bacalao) con costos que pueden ir desde losen establecimientos de gama media. Paquetes para varias personas pueden tener un costo promedio de entre $2,500 y $6,000 pesos, variando según los ingredientes y el número de invitados.

Propuestas Gourmet y de Lujo: Restaurantes de alta cocina ofrecen menús más elaborados, con opciones como pierna de cordero, filete con prosciutto o platillos italianos, con Restaurantes de alta cocina ofrecen menús más elaborados, con opciones como pierna de cordero, filete con prosciutto o platillos italianos, con precios que pueden ser considerablemente más elevados y, en algunos casos, requerir recogida en tienda (pick-up).

Mercados y Autoservicios: Para quienes buscan opciones más económicas o armar su propia cena, los mercados y supermercados también ofrecen Para quienes buscan opciones más económicas o armar su propia cena, los mercados y supermercados también ofrecen platillos preparados, cuyos precios pueden ser más bajos, aunque la disponibilidad y el servicio a domicilio pueden variar.

El Ahorro de Tiempo como Principal Atractivo

Más allá del costo, la principal motivación para optar por este servicio es el ahorro de tiempo y esfuerzo en la preparación, permitiendo a las familias centrarse en la convivencia y el festejo.