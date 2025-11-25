Cenas de fin de año a domicilio en la CDMX, costos para todos los bolsillos

La opción de ordenar cenas de fin de año a domicilio o para recoger en establecimiento se ha consolidado como una tendencia popular en la Ciudad de México, ofreciendo a las familias la comodidad de evitar la cocina sin sacrificar la tradición de los platillos festivos.
Restaurantes, desde cadenas comerciales hasta opciones gourmet, ofrecen menús variados para celebrar la Nochebuena y el Año Nuevo.
Variedad de Menús y Costos
Los precios de las cenas de año nuevo a domicilio en la capital del país varían significativamente, dependiendo del tipo de restaurante, los platillos seleccionados y el número de personas.
- Opciones Accesibles: Cadenas de restaurantes y servicios de banquetes ofrecen paquetes con platillos tradicionales (pavo, romeritos, bacalao) con costos que pueden ir desde los $750 hasta los $3,500 pesos por persona en establecimientos de gama media. Paquetes para varias personas pueden tener un costo promedio de entre $2,500 y $6,000 pesos, variando según los ingredientes y el número de invitados.
- Propuestas Gourmet y de Lujo: Restaurantes de alta cocina ofrecen menús más elaborados, con opciones como pierna de cordero, filete con prosciutto o platillos italianos, con precios que pueden ser considerablemente más elevados y, en algunos casos, requerir recogida en tienda (pick-up).
- Mercados y Autoservicios: Para quienes buscan opciones más económicas o armar su propia cena, los mercados y supermercados también ofrecen platillos preparados, cuyos precios pueden ser más bajos, aunque la disponibilidad y el servicio a domicilio pueden variar.
El Ahorro de Tiempo como Principal Atractivo
Más allá del costo, la principal motivación para optar por este servicio es el ahorro de tiempo y esfuerzo en la preparación, permitiendo a las familias centrarse en la convivencia y el festejo.
La demanda de estos servicios de alimentos es alta, por lo que los expertos recomiendan apartar los pedidos con anticipación para asegurar la disponibilidad de los platillos deseados.