Día Nacional del Payaso, Querétaro prepara celebración a carcajadas

La Secretaría de Cultura (Secult) del estado de Querétaro prepara la celebración del Día Nacional del Payaso, el próximo 10 de diciembre, a fin de reconocer la trayectoria, vocación y aportación social de quienes dedican su labor a generar alegría, unión y esperanza.

La titular de la Secult, Ana Paola López Birlain, encabezó el anuncio de los festejos del Día Nacional del Payaso y señaló que los payasos son una parte fundamental de la sociedad.

Construyen comunidad

En rueda de prensa, destacó que el trabajo de los payasos no consiste sólo en entretener, sino en acompañar, emocionar, aliviar y construir comunidad, al contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, alejando el estrés con la risa como terapia y ofreciendo espectáculos que resaltan la importancia de la imaginación y la sensibilidad.

“Desde la Secretaría de Cultura reconocemos profundamente este trabajo en equipo, esta colaboración constante y esta enorme vocación artística que fortalece las artes escénicas y circenses en Querétaro; su labor es también un vehículo para promover una cultura de paz, porque la risa une, sana y nos permite encontrarnos desde la empatía y la humanidad”, puntualizó.

López Birlain expuso que bajo el lema “La risa es el idioma universal de la humanidad”, este año el programa de la celebración honrará a generaciones de artistas que han llevado humor, juego y reflexión a plazas, teatros, circos, escuelas, fiestas y espacios públicos en todo el país.

Las actividades

Al respecto, el payaso “Yorshy Brou”, de nombre Jorge Iván Durán Hernández, explicó que los festejos iniciarán a las 15:00 horas con una misa en el Santuario de la Cruz, posteriormente, se tomará la foto conmemorativa en el atrio y a las 16:00 horas se llevará a cabo un desfile de la Plaza Fundadores al Jardín Guerrero.

Acompañado por Gerardo Alanís Hernández, “Hormiguín” y Fernando Mendoza “Pirilingo”, el organizador del evento agregó que a las 18:00 horas tendrá lugar el foro artístico en el Teatro de la Ciudad, con entrada libre y con la participación payasos y payasas de renombre de Querétaro e invitados de otras entidades.