Pirotecnia y autismo: impacto oculto de las celebraciones ruidosas

Las luces de colores que estallan en el cielo nocturno y el sonido de los petardos son, para muchos, sinónimos de celebración, alegría y fiesta. Sin embargo, para una parte significativa de la población, este mismo espectáculo auditivo se transforma en una experiencia de terror, ansiedad y sobrecarga sensorial. Entender cómo afecta la pirotecnia a las personas con autismo es fundamental para fomentar una sociedad más empática e inclusiva, especialmente durante las festividades.

Lo que para unos es un estruendo festivo, para una persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puede ser una agresión directa a su sistema nervioso. Su forma de procesar los estímulos del entorno es diferente, y esta guía, basada en la visión de expertos y organizaciones como Autismo España, explora en profundidad por qué estos ruidos son tan perjudiciales y qué estrategias prácticas pueden implementar familias y la comunidad para mitigar el daño.

Hiperacusia: Cuando el Mundo Suena Demasiado Fuerte

La raíz del problema reside en una condición sensorial llamada hiperacusia, muy común en personas con TEA. La hiperacusia es una sensibilidad extrema al sonido. No se trata de una simple molestia; es una respuesta neurológica exagerada en las vías auditivas que hace que sonidos cotidianos, como una licuadora o una bocina, puedan ser perturbadores.

Imaginen ahora el impacto de un cohete. Un ruido que puede superar los 120 decibelios (dB) —un umbral dañino para cualquier oído— es percibido por una persona con hipersensibilidad auditiva de una forma inimaginablemente intensa. Como explican los especialistas, no solo detectan estos sonidos antes, sino que su sistema nervioso es incapaz de filtrar o modular su intensidad, frecuencia y duración.

Esta incapacidad para filtrar conduce a una sobrecarga sensorial, una especie de “cortocircuito” neurológico donde el cerebro se ve abrumado por una cantidad masiva de estímulos entrantes, desencadenando una cascada de reacciones adversas.

Las Reacciones Visibles: Más Allá de una Simple Molestia

Cuando una persona con autismo se expone a la pirotecnia, su malestar no es sutil. Las reacciones pueden ser intensas y variadas, manifestándose en comportamientos que reflejan un profundo estado de angustia:

Crisis de llanto y gritos incontrolables.

Irritabilidad extrema y agresividad , que en algunos casos puede dirigirse hacia sí mismos (autoagresiones como morderse o golpearse).

Comportamientos de huida: Un deseo desesperado de escapar del lugar para encontrar un refugio seguro

Señales físicas de sobrecarga: Taparse los oídos con fuerza, cerrar los ojos, buscar rincones pequeños o esconderse debajo de mantas.

Niveles elevados de ansiedad y miedo , que pueden perdurar mucho después de que los ruidos hayan cesado.

Detectar estos signos es crucial para poder intervenir a tiempo y proporcionar el apoyo necesario.

Estrategias de Afrontamiento: Un Plan de Acción para Familias y Cuidadores

Afortunadamente, aunque no se pueda controlar el uso indiscriminado de la pirotecnia en el exterior, sí existen estrategias efectivas para preparar y proteger a las personas con autismo. La clave, como subraya la Dra. Aida Isabel Arakaki Kiyan, es la preparación.

1. Anticipación: El Poder de Saber lo que Viene

La incertidumbre es un gran detonante de ansiedad en el autismo. Anticipar que habrá ruidos fuertes puede marcar una gran diferencia.

Apoyos Visuales: Utiliza pictogramas, calendarios o historias sociales para explicar cuándo y dónde se producirán los fuegos artificiales. Por ejemplo: “Hoy en la noche , después de cenar, habrá luces y ruidos fuertes en el cielo. Estaremos juntos en casa y usaremos tus cascos especiales.

Exposición Gradual: Muestra videos de fuegos artificiales en un volumen bajo y ve aumentándolo progresivamente días antes del evento. Esto ayuda a desmitificar el sonido y a que el cerebro se acostumbre de forma controlada.

2. Crear un Espacio Seguro en Casa

Transforma una habitación en un refugio sensorial.

Aislamiento Acústico: Cierra ventanas y persianas. Puedes colocar mantas gruesas o elementos que absorban el sonido.

Ruido Blanco: Utiliza un generador de ruido blanco, un ventilador o música relajante para enmascarar los sonidos exteriores.

Actividades Distractoras: Ten a mano sus juguetes favoritos, rompecabezas, plastilina, libros o cualquier actividad que le resulte calmante y absorbente.

3. Protección Auditiva: Una Barrera Esencial

Los auriculares o cascos con cancelación de ruido son una herramienta indispensable.

Uso Práctico: Estos dispositivos reducen significativamente el nivel de decibelios que llega al oído. Es importante que la persona se acostumbre a usarlos antes del evento para que no los rechace. Son útiles no solo para la pirotecnia, sino para cualquier entorno ruidoso como centros comerciales o aeropuertos.

4. Apoyo Emocional: Calma y Comprensión

Tu reacción como cuidador es fundamental.

Durante el Evento: Mantén la calma. Tu serenidad le transmitirá seguridad. Valida sus emociones (“sé que este ruido es muy fuerte y asusta”) y ofrécele consuelo físico, como abrazos, si lo acepta.

Después del Evento: Habla sobre la experiencia. Reconoce su valentía y esfuerzo con refuerzos positivos. Esto le ayudará a procesar lo ocurrido y a sentirse más seguro para la próxima vez.

Un Llamado a la Conciencia Colectiva

La responsabilidad no recae únicamente en las familias. Las administraciones locales y la sociedad en general tienen un papel crucial. Poner en conocimiento a las autoridades sobre la presencia de personas con autismo en la comunidad puede fomentar la regulación de la pirotecnia.

Alternativas como la pirotecnia silenciosa o de bajo impacto sonoro ya existen y son una excelente opción para celebrar sin causar daño. Reducir la duración de los espectáculos pirotécnicos y concienciar a la población sobre estas realidades son pasos pequeños que pueden tener un impacto enorme en la calidad de vida de las personas con autismo y otros colectivos vulnerables, como los bebés, los ancianos y los animales.

Antes de comprar ese cohete, piensa en el impacto que su estruendo puede tener en otros. La verdadera celebración es aquella que incluye y respeta a todos.

