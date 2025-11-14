Kirei Spa abre sus puertas en Querétaro: un nuevo santuario de bienestar y belleza integral

Con una propuesta fresca en el mundo del bienestar, Kirei Spa abre oficialmente sus puertas en Querétaro. Ubicado en Plaza Los Cantos, Av. Peña de Bernal 5167, Piso 2, Fraccionamiento El Refugio, este nuevo espacio promete convertirse en el punto de encuentro para quienes buscan equilibrio, relajación y cuidado personal en un ambiente de serenidad y elegancia.

Un espacio pensado para el bienestar

Kirei Spa nace con la visión de ofrecer experiencias de relajación profunda y resultados visibles. En un entorno cálido y sofisticado, los visitantes pueden disfrutar de tratamientos especializados para mujer y hombre: masajes relajantes y terapéuticos (masaje ayurveda, holístico, champi, sueco, ventosas, maderoterapia relajante), faciales hidratantes y reafirmantes, exfoliaciones y programas corporales diseñados para revitalizar cuerpo y mente.

Promociones exclusivas

Para consentir a sus nuevos clientes, Kirei Spa Querétaro presenta dos atractivos programas de beneficios permanentes:

Lealtad Kirei

Relájate, disfruta, repite…

En Kirei Spa agradecemos la preferencia de nuestros clientes con un regalo especial:

por cada tres sesiones de masaje, la cuarta es completamente gratuita.

Además, puedes elegir un tipo de masaje diferente en cada visita: es la oportunidad perfecta para descubrir todas las técnicas que ofrece el spa.

Condiciones:

Aplica en masajes relajantes y sesiones de gimnasia pasiva.

No válido en faciales, tratamientos reductivos ni combinado con otras promociones

¡Happy Birthday!

¡Celebra el mes de tu cumpleaños con bienestar! Durante todo el mes de tu cumpleaños, obtén un 40% de descuento en todos lo servicios de Kirei Spa.

No hay límite de visitas: solo reserva, presenta tu identificación y disfruta de un momento de relajación total.

Compromiso con la excelencia

La filosofía de Kirei Spa se sustenta en tres pilares: atención personalizada, ambientación cuidada y resultados visibles. Su equipo de terapeutas profesionales acompaña al cliente en cada paso, asegurando una experiencia coherente, relajante y transformadora.

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h; sábado de 9:00 a 17:00 h; domingo con cita previa.

Ubicación y contacto

Dirección: Plaza Los Cantos, Av. Peña de Bernal 5167, Piso 2, Fracc. El Refugio, Querétaro, Qro.

Teléfono: 55 2760 6052

Correo: contacto@kirei-spa.com

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.