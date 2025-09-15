Grito de la Independencia en Sinaloa deberá esperar: Rocha Moya

El estado de Sinaloa se quedará esta noche sin Grito de la Independencia y la población deberá festejar a la Patria en sus hogares, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

En redes sociales, Rocha Moya refirió que sólo habrá un acto cívico protocolario, al que asistirá su Gabinete y fuerzas de seguridad.

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Q325AgjNFT — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 14, 2025

Y los artistas

“Quiero agradecer a los artistas que estaban contemplados para los festejos su profesionalismo por la disposición mostrada para ser parte de los mismos. Apelo a la comprensión de las y los sinaloenses y les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares”, dijo.

En medio de una ola de inseguridad en la entidad, Rocha Moya no ofreció más detalles sobre su decisión, pero cabe señalar que esta ocurre en el marco del primer año del incremento de la violencia en el estado por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada que ha incrementado la pugna entre Los Chapos y Los Mayos.

“Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del Estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limita rá únicamente al acto cívico protocolario”, añadió Rocha Moya.

Para esta noche se tenían previstas las presentaciones musicales de los intérpretes de “El Coyote y su “Banda Tierra Santa”, Miguel Bosé y Marisela.

Medios locales reportaron que en un inicio Miguel Bosé había cancelado su presentación, pero luego pidió mayores medidas de seguridad para poder presentarse, por lo que Rocha Moya había señalado que sí habría presentación.

Sin embargo, con esta decisión ya no se realizarán los conciertos programados y las familias deberán dar el Grito desde sus hogares.