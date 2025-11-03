La traición que rompió la amistad entre Frankie Muniz y Hilary Duff

A principios de la década de los 2000, la cultura pop juvenil estaba dominada por dos rostros que parecían estar en todas partes. Por un lado, Frankie Muniz, el carismático y neurótico genio de la aclamada serie “Malcolm el de en medio”. Por otro, Hilary Duff, la dulce e icónica protagonista de “Lizzie McGuire” de Disney Channel. Eran la realeza adolescente de Hollywood, y su unión en la pantalla grande para la película de espías “Agente Cody Banks” (2003) parecía un movimiento destinado al éxito.

Sin embargo, detrás de las cámaras de esta comedia de acción, se gestaba un drama que pondría fin a su amistad de forma abrupta y silenciosa. Durante más de veinte años, el motivo de su distanciamiento fue un misterio, hasta ahora. En una reveladora entrevista para el programa “The Joe Vulpis Podcast“, Frankie Muniz finalmente rompió el silencio y compartió la dolorosa razón por la que no le ha dirigido la palabra a Hilary Duff desde el último día de rodaje: una traición a sus espaldas, orquestada por la madre de la actriz.

El Contexto: Dos Estrellas en la Cima del Mundo

Para entender la magnitud de la revelación de Muniz, es crucial transportarse a esa época. Frankie Muniz no era solo un actor juvenil; era una de las estrellas de televisión mejor pagadas y más reconocidas del mundo. Su papel como Malcolm le valió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, convirtiéndolo en un nombre familiar. Simultáneamente, Hilary Duff era el estandarte de Disney, una “it girl” que no solo protagonizaba una serie de éxito masivo, sino que también lanzaba una carrera musical que la catapultaría al estrellato global.

Ambos eran amigos, navegando juntos las complejas aguas de la fama adolescente. Se conocían, compartían círculos y representaban dos de las trayectorias más exitosas de su generación. Por eso, cuando se anunció que protagonizarían juntos “Agente Cody Banks”, una especie de James Bond para adolescentes, la idea fue recibida con entusiasmo. Era la unión de dos mundos, dos potencias juveniles en una misma película. Nadie podría haber imaginado que ese proyecto sería el fin de su relación.

La Revelación: Una Conversación en el Camerino que lo Cambió Todo

Según el relato de Muniz, el conflicto comenzó justo antes de que la producción de la película diera inicio. Él se encontraba de visita en el set de “Lizzie McGuire”, dentro del camerino de Hilary Duff, donde también estaba presente la madre de la actriz, Susan Duff.

Su madre me dijo: ‘¿Sabes qué harás este verano?. Y yo le dije: ‘Oh, estoy rodando una película donde interpreto a un James Bond joven'”, narró Muniz en el podcast.

En ese momento, el papel de la coprotagonista femenina, Natalie Connors, ya estaba prácticamente asignado. La actriz considerada para el personaje era Kristin Kreuk, conocida por su papel de Lana Lang en la exitosa serie “Smallville. Todo parecía estar en orden, pero la conversación con la madre de Duff fue la semilla de lo que vendría después.

La sorpresa llegó a la mañana siguiente. Muniz recibió la noticia de una fuente inesperada: la propia madre de Duff. Ella le confesó que su hija había firmado el contrato para el papel que, hasta donde él sabía, era para otra actriz. Atónito, Muniz llamó a sus representantes para confirmar lo que parecía increíble. La respuesta fue afirmativa: Hilary Duff era su nueva coprotagonista.

La Incomodidad en el Set y el Fin de una Amistad

Para Muniz, el problema no era trabajar con Hilary. De hecho, subrayó que tenían una gran amistad. El golpe fue la manera en que ocurrieron las cosas: a sus espaldas, a través de una interferencia que él percibió como una traición.

“Ni que decir tiene que no me hizo ninguna gracia. Y no porque no quisiera que fuera Hilary”, aclaró. “Me ponía muy triste cuando la madre de Hilary venía al set”.

El rodaje de “Agente Cody Banks” se convirtió en una experiencia incómoda para él. Describió a la madre de Duff como “sobreprotectora”, destacando su presencia constante en el plató. La dinámica había cambiado. La confianza se había roto, y la amistad que una vez compartieron se desvaneció bajo el peso de la situación.

El resultado fue drástico. “No he vuelto a hablar con Hilary desde el último día de rodaje”, confesó Muniz. “No le he dicho ni una palabra desde entonces. Así que esa es la verdad”.

El Lamento y la Esperanza de una Reconciliación

A pesar de la firmeza de su decisión durante más de dos décadas, el tono de Muniz en la entrevista estaba teñido de arrepentimiento. Expresó una profunda tristeza por haber perdido una amistad valiosa y reconoció que su molestia estaba dirigida principalmente a la interferencia de la madre, no a Hilary.

“Lamento no haber seguido siendo su amigo porque tuvimos una gran amistad durante tanto tiempo, y su madre… me molestó”, admitió.

Lo más revelador de su testimonio es su creencia de que Hilary Duff probablemente nunca supo la historia completa detrás de cómo consiguió el papel. “Me encantaría ponerme al día con ella. Incluso hablar de eso porque estoy seguro de que no sabe nada de lo que pasó”.

Esta declaración añade una capa de tragedia a la historia. Sugiere que la ruptura de la amistad pudo haberse basado en un malentendido monumental, donde una de las partes nunca fue consciente del daño que las acciones de un tercero estaban causando.

Hoy, ambos actores han seguido caminos muy diferentes. Frankie Muniz se ha centrado en su carrera como piloto de carreras de NASCAR, mientras que Hilary Duff ha continuado una exitosa carrera en la actuación, protagonizando series como “How I Met Your Father. Queda la pregunta de si esta revelación pública podría abrir la puerta a una futura conversación y, quizás, a la reconciliación de dos de las estrellas juveniles más queridas de su generación.

