Autotransportistas marchan rumbo al Zócalo de la Ciudad de México

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. lleva a cabo una mega marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, por lo habrá severo congestionamiento vehicular.

Los autotransportistas exigen la aparición con vida del transportista Fernando Galindo, originario de Jilotepec, Estado de México.

“Exigimos la intervención inmediata del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para dar con el paradero de nuestro compañero”, apuntó la Alianza de Autotransportistas en un comunicado.

“Ya no podemos seguir siendo víctimas de la impunidad”, se apuntó en el posicionamiento.

También exigen un alto a los delitos de extorsión y secuestro que sufren a diario quienes pertenecen al gremio del autotransporte.

Los miembros de la organización partirán desde distintas vías de acceso a la capital de la República Mexicana, ubicada en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

Se prevé que los contingentes salgan desde distintos puntos de la Ciudad de México como Jilotepec, Atlacomulco, Toluca, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán.

A raíz de esta mega marcha se prevén distintas afectaciones en varias entradas a la Ciudad de México.

