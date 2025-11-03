Corona Capital Sessions 2025: boletos, precios y lineups

Durante 15 años, el Corona Capital ha sido más que un festival; ha sido una peregrinación. Un ritual anual donde miles de fanáticos de todo el país viajan a la Ciudad de México para ser testigos de un cartel de clase mundial. Pero en 2025, como parte de una doble celebración —sus 15 años de vida y los 100 años de la cerveza Corona—, el festival rompe sus fronteras geográficas. Ocesa ha presentado un concepto revolucionario que llevará la esencia, la potencia y el sonido icónico del festival a nuevas latitudes: las Corona Capital Sessions.

Este nuevo formato itinerante es la respuesta a años de peticiones de los fans del interior de la República. Es una celebración expansiva que calentará los motores antes del evento principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez (14-16 de noviembre) con tres noches legendarias en Guadalajara, Mérida y Monterrey. Prepárate para vivir la fuerza del indie, el rock y el regreso de grandes nombres con shows completos, en escenarios masivos y con la producción de primer nivel que define al Corona Capital.

Monterrey se Lleva el Premio Mayor: Foo Fighters y Queens of the Stone Age

De los tres carteles anunciados, el de Monterrey es, sin duda, el que ha provocado un terremoto en el mundo del rock. La capital de Nuevo León se prepara para recibir a dos de las bandas más poderosas y respetadas del planeta.

Fecha y Sede: 12 de noviembre de 2025, Estadio Banorte.

Lineup: Foo Fighters: Liderados por el incombustible Dave Grohl, la banda es sinónimo de himnos de rock que han definido a más de una generación. Su energía en el escenario es legendaria, y su visita a Monterrey como parte de las Sessions promete ser uno de los conciertos más memorables del año. Queens of the Stone Age: La banda de Josh Homme es una fuerza de la naturaleza. Con su stoner rock crudo, elegante y lleno de swagger, QOTSA ofrecerá un contrapunto perfecto a la energía de los Foos, garantizando una noche de riffs inolvidables. Jehnny Beth: La talentosa artista francesa, conocida por su trabajo con la banda Savages, aportará una dosis de post-punk intenso y una presencia escénica magnética para abrir una noche de pura potencia.



Guadalajara: Una Noche de Indie Rock Británico y Francés de Élite

La Perla Tapatía recibirá un cartel sofisticado y lleno de éxitos que han sido la banda sonora de miles de fans del indie y el rock alternativo.

Fecha y Sede: 6 de noviembre de 2025, Estadio 3 de Marzo.

Lineup: Keane: La banda británica regresa a México para deleitar a sus fieles seguidores con su piano rock emotivo. Prepárate para corear a todo pulmón clásicos como ‘Somewhere Only We Know’ y ‘Everybody’s Changing’. Phoenix: Desde Versalles, Francia, llega una de las bandas más elegantes y consistentes del indie pop. Con éxitos como ‘1901’ y ‘Lisztomania’, su show es una garantía de baile y buen gusto. The Kooks: Aportando la energía del britpop de los 2000, la banda liderada por Luke Pritchard hará vibrar Guadalajara con su rock pegadizo y lleno de actitud.



Mérida: El Toque Electropop con Passion Pit, Phoenix y Keane

La capital yucateca no se queda atrás y recibe una combinación única que mezcla la melancolía del rock con la euforia del synth-pop.

Fecha y Sede: 8 de noviembre de 2025, Estadio Carlos Iturralde.

Lineup: Passion Pit: El proyecto de Michael Angelakos es el gran diferenciador de este cartel. Su electropop enérgico y lleno de sintetizadores brillantes, con himnos como ‘Sleepyhead’ y ‘Take a Walk’, asegura una atmósfera festiva y vibrante. Phoenix y Keane: Ambas bandas repiten su dosis de éxitos, ofreciendo al público de Mérida la oportunidad de ver a dos de los actos internacionales más queridos en una misma noche.



Más que un Concierto: La Verdadera Experiencia Corona Capital

Es crucial entender que las Corona Capital Sessions no son un acto de apertura o una versión reducida del festival. Son mini festivales de un día, concebidos para ofrecer una experiencia completa e inolvidable.

Un Solo Escenario, Sets Completos: A diferencia de un festival tradicional con múltiples escenarios y horarios traslapados, las Sessions se llevarán a cabo en un solo gran escenario. Esto significa que cada artista tendrá su momento para brillar, con su producción completa y un set de larga duración, permitiendo a los fans disfrutar de shows íntegros sin tener que elegir.

Sedes Masivas: Los recintos elegidos —todos estadios con capacidad para más de 20,000 personas— garantizan que la escala del evento estará a la altura de los nombres en el cartel.

Producción de Primer Nivel: Se espera el mismo estándar de calidad en sonido, iluminación y visuales que ha hecho famoso al Corona Capital, creando una experiencia inmersiva y multisensorial.

Guía de Boletos y Precios: Cómo Asegurar tu Lugar

Las entradas para estas tres noches icónicas ya están disponibles y es recomendable adquirirlas pronto, ya que los precios pueden aumentar.

Puntos de Venta: Los boletos se pueden comprar a través de los canales oficiales de Ticketmaster y Eticket .

Precios Detallados por Ciudad (incluyen cargos por servicio):

GUADALAJARA – Estadio 3 de Marzo

Platea: $4,123.50 MXN

General A: $2,871.50 MXN

Gradas: $2,269.25 MXN

General B: $1,659.25 MXN

MÉRIDA – Estadio Carlos Iturralde

VIP: $4,225.00 MXN General: $2,145.00 MXN

MONTERREY – Estadio Banorte

General A: $3,147.50 MXN

General B: $1,927.50 MXN

Platino: $1,805.50 MXN

Oro: $1,293.50 MXN

Plata: $951.50 MXN

Las Corona Capital Sessions son la confirmación de que el festival es mucho más que un evento anual en la CDMX; es un movimiento cultural que sigue expandiéndose. Es una oportunidad histórica para que los fans de Guadalajara, Mérida y Monterrey vivan en su propia casa la magia, la energía y la música que ha marcado a toda una generación. Elige tu ciudad, asegura tu boleto y prepárate para ser parte de la historia.

