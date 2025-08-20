Así era “El Patio”, el icónico centro nocturno que revivió ‘Mentiras, la serie’

La nueva producción de Prime Video, “Mentiras, la serie”, ha despertado la nostalgia de miles de espectadores al recrear uno de los lugares más emblemáticos de la vida nocturna en México: el centro nocturno El Patio. Este legendario recinto, que marcó una era dorada del espectáculo, vuelve a estar en boca de todos gracias a la serie, recordándonos por qué fue el escenario predilecto de las más grandes estrellas.

El epicentro del glamour y el espectáculo en la CDMX

Inaugurado el 12 de octubre de 1938 en la calle Atenas 9 de la colonia Juárez, el centro nocturno El Patio no era solo un lugar para ver un show, era una experiencia completa. Desde sus inicios, se distinguió por ser un cabaret de alta categoría que combinaba espectáculos en vivo de primer nivel con una oferta gastronómica internacional. Para ingresar, la vestimenta de etiqueta era obligatoria, un reflejo del glamour y la exclusividad que lo caracterizaban.

Su escenario fue testigo del talento de las figuras más grandes de la música en español. Artistas de la talla de José José, Juan Gabriel, Lucha Villa, Rocío Dúrcal y Raphael llenaron sus noches de magia. Pero no solo la música tenía cabida; también fue la casa de grandes comediantes como Germán Valdés “Tin Tan”, quien incluso filmó allí escenas de su película “El hijo desobediente.

Un lugar donde se reunían las leyendas

La importancia del centro nocturno El Patio trascendió el espectáculo. Entre sus mesas era común ver a personalidades como Frida Kahlo, Diego Rivera y María Félix, quienes acudían a disfrutar de las veladas. Su relevancia fue tal que en 1947 fue la sede de la primera entrega de los Premios Ariel, consolidándose como un pilar de la industria cinematográfica nacional.

El recinto, con su elegante estructura de balcones interiores y ambiente íntimo, ofrecía una cercanía única entre el público y los artistas, algo impensable en los masivos conciertos de hoy en día. Sin embargo, como relata el medio El Financiero, el surgimiento de foros más grandes como el Auditorio Nacional marcó el inicio de su declive.

El fin de una era: el cierre definitivo de El Patio

A pesar de su glorioso pasado, el centro nocturno El Patio no pudo resistir el paso del tiempo y los cambios en la industria del entretenimiento. En 1994, cerró sus puertas de manera definitiva. El último artista en presentarse en su escenario fue, simbólicamente, José José, uno de los que consideraba a El Patio como su segundo hogar.

Tras su cierre, el edificio quedó en el abandono, y en junio de 2024, una parte de su estructura colapsó, marcando el triste final físico de un lugar lleno de historia. Hoy, gracias a producciones como “Mentiras, la serie”, disponible en Prime Video, las nuevas generaciones pueden asomarse a la magia de lo que alguna vez fue el corazón de la vida nocturna en México.