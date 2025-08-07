María Félix protagonizó el feminismo dentro y fuera del cine

María Félix no necesitaba permiso para impulsar el feminismo, ni de un hombre, ni de un sistema, ni de una época que exigía a las mujeres bajar la cabeza y callar.

Nació en 1914 en Álamos, Sonora, pero parecía haber llegado desde otro mundo: uno donde las mujeres ya sabían lo que valían.

A menudo la recuerdan por su imponente belleza, su voz de trueno o sus frases afiladas como daga. Pero reducirla a eso es desconocer el verdadero legado que dejó: una mujer que vivió en sus propios términos, en un tiempo en el que eso era casi una osadía.

María no se llamó feminista a sí misma, porque el término aún era lejano en el imaginario popular. Pero encarnó una lucha sin pancartas, una rebelión silenciosa y altiva. No buscaba aprobación: exigía respeto. “Yo no soy una mujer fácil. Soy una mujer con muchas convicciones”, decía.

Una mujer adelantada a su tiempo

Mientras muchas estrellas se debían a las reglas de la industria, María Félix puso sus propias condiciones. Nunca aceptó papeles que la hicieran ver como sumisa o débil. No interpretaba a víctimas. Rechazó películas de Hollywood porque no estaba dispuesta a ser la “india exótica” que esperaban.

Su sola presencia en pantalla era un acto de resistencia. Cada vez que alzaba la barbilla y miraba directo a los ojos a quien fuera, enviaba un mensaje: las mujeres no estamos aquí para complacer, estamos aquí para brillar.

Fuera del cine, su vida fue un testimonio de autonomía. Se casó cuando quiso, se divorció cuando fue necesario. Amó con libertad, sin pedir perdón ni permiso. “No me siento inferior a ningún hombre”, repetía sin titubear. Y no lo hacía desde el ego, sino desde la conciencia de su propia dignidad.

La Doña, más allá del mito

Hay quienes la ven como un personaje inalcanzable, una estatua de mármol. Pero quienes la conocieron hablan de una mujer culta, divertida, irónica y profundamente sensible. Detrás del maquillaje perfecto y las joyas Cartier, había una niña del norte que creció montando a caballo, que perdió un hermano al que adoraba, y que aprendió desde temprano que el mundo era más duro con las mujeres que decían “no”.

Hoy, cuando el feminismo ha tomado nuevos nombres y formas, el eco de María Félix resuena más vigente que nunca. En cada mujer que alza la voz, en cada joven que se niega a seguir el molde, en cada artista que exige respeto a su talento antes que a su apariencia, está su espíritu indomable.

Un legado que no se apaga

María Félix murió el mismo día que nació: un 8 de abril, como si la vida quisiera cerrarle el círculo con elegancia. Pero su voz, su mirada, y sobre todo su actitud, siguen vivas en la memoria colectiva de México.

No fue perfecta, y eso también la hace grande. Porque lo que México necesitaba —y sigue necesitando— no son santas ni mártires, sino mujeres como ella: libres, valientes, y profundamente humanas.