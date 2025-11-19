Foro Blockchain Querétaro 2025: innovación, conexión y el futuro digital del país

El lunes 14 de noviembre de 2025, en las instalaciones del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, en la ciudad de Querétaro, se llevó a cabo la cuarta edición del Foro Blockchain Querétaro 2025, un evento que reafirmó a la región como un punto emergente de tecnología, fintech e inteligencia artificial.

El encuentro reunió gratuitamente a emprendedores, desarrolladores, estudiantes y profesionales interesados en criptoactivos, tokenización, pagos digitales y IA, además de una zona “Business” de acceso pagado con talleres especializados para directivos, empresas e inversionistas.

Una agenda diseñada para para transformar

Con más de 50 ponencias, paneles y talleres (y la expectativa de superar los mil asistentes), el Foro ofreció contenidos que abordaron desde la regulación de activos digitales en México, hasta la evolución del blockchain empresarial, pasando por temas como:

Aplicación reales de la tokenización para PYMEs

Identidad digital decentralizada

Ciberseguridad aplicada a Web3

Pagos transfronterizos con stablecoins

Inteligencia Artificial aplicada a cadenas de suministro

Desde las primeras horas del día, el BLOQUE se mantuvo lleno. La asistencia fue una mezcla equilibrada entre perfiles técnicos y perfiles de negocio, reflejando el creciente interés de Querétaro por convertirse en un hub nacional de innovación.

Paneles que marcaron la conversación del día

Entre las participaciones más destacadas se encontraron expertos de empresas como Binkio, Blockens, Reental, Pulso Vital y firmas nacionales de desarrollo Web3.

Los temas más comentados fueron:

Tokenización inmobiliaria

Un panel muy concurrido donde se mostró como desarrolladoras en México y el mundo ya están comenzando a ofrecer fracciones tokenizadas de propiedades, abriendo la puerta a la inversión desde montos accesibles y con mayor liquidez.

Regulación y futuro de los activos digitales

Especialistas legales y representantes de organismos financieros discutieron el avance de marcos regulatorios que buscan proteger al usuario sin frenar la innovación. Fue uno de los paneles con más interacción de parte del público.

IA + Blockchain

Un enfoque que generó fuerte interés: el uso de inteligencia artificial para automatizar auditorias, reforzar la seguridad y optimizar redes descentralizadas. Varios speakers coincidieron en que esta área definirá la próximo ola de empresas tecnológicas en México.

Zona Business: talleres de alto valor para empresas e inversionistas

El espacio Business se consolidó como uno de los elementos diferenciadores del Foro. Con actividades de cupo limitado, se ofrecieron talleres sobre:

Construcción de smart contracts empresariales

Diseño de MVPs Web3 para startups

Estrategias de levantamiento de capital con tokens

Desarrollo de procesos de pago con criptomonedas para negocios tradicionales

Los participantes destacaron la calidad práctica de los talleres, enfocados en aplicaciones reales más que en conceptos teóricos.

Networking, alianzas y talento local

El Foro Blockchain Querétaro 2025 no solo fue un evento educativo, sino también un punto clave para generar conexiones estratégicas.

Startups locales presentaron prototipos, se generaron espacios de reclutamiento para desarrolladores Web3 y varias empresas anunciaron intenciones de futuras colaboraciones.

Querétaro reafirmó su posición como uno de los estados con mayor crecimiento tecnológico, mostrando talento joven, universidades activas y un ecosistema empresarial cada vez más conectado a las tendencias locales.

Además, varios expertos mencionaron que Querétaro avanza hacia un modelo de innovación abierta, donde universidades, empresas y gobierno colaboran activamente para acelerar la adopción de tecnologías emergentes. Esta sinergia fue evidente en cada espacio del foro.

Un cierre que deja expectativas altas para 2026

La edición 2025 concluyó con una mesa de discusión donde expertos coincidieron: México se acerca a un punto de revolución en la adopción de tecnologías descentralizadas. Subsecuentemente se abrió un espacio recreativo en el exterior que incluyó música y cocktails, proporcionando aún otra oportunidad para que los asistentes y speakers fortalecieran relaciones.

Querétaro, gracias a eventos como este, continúa posicionándose como un referente nacional.

Organizadores adelantaron que para 2026 se buscará extender el Foro a dos días, incluir competencias de desarrolladores y atraer a más empresas internacionales del ecosistema Web3.

