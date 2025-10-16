Apple lanza el chip M5: la nueva era de IA en MacBook y iPad Pro

Apple ha presentado oficialmente su nuevo y revolucionario chip M5. Este procesador, fabricado en un proceso de 3 nm de tercera generación, está diseñado con un enfoque masivo en la Inteligencia Artificial (IA) y el rendimiento gráfico. El chip M5 ya está disponible en los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas y en la nueva familia de iPad Pro, prometiendo un salto de hasta 4 veces en el rendimiento de tareas de IA basadas en GPU en comparación con la generación anterior.

La revolución de la IA de Apple ya tiene nombre: Chip M5

El futuro de la computación personal ya no se mide en gigahercios, sino en la capacidad de pensar. Y Apple, con su nuevo y flamante chip M5, acaba de lanzar su declaración de intenciones más audaz hasta la fecha. Lejos de ser una simple actualización incremental, el M5 es un monstruo diseñado desde cero para la era de la Inteligencia Artificial.

En su último evento, la compañía de Cupertino no solo nos ha mostrado su nuevo silicio, sino también los primeros dispositivos que lo llevarán en su interior: una renovada y potentísima MacBook Pro de 14 pulgadas y un iPad Pro que difumina aún más la línea entre una tablet y una computadora profesional. Prepárense, porque la IA de Apple acaba de recibir un impulso de óxido nitroso.

¿Qué hace tan especial al Chip M5?

El chip M5 es, según Apple, “el siguiente gran salto en rendimiento de IA”. Y no es una simple frase de marketing. Su arquitectura ha sido rediseñada para priorizar las tareas de aprendizaje automático y gráficos.

Las claves del M5:

Proceso de 3nm de tercera generación: Más pequeño, más rápido y más eficiente energéticamente.

GPU de nueva generación con IA integrada: La gran revolución. La nueva GPU de 10 núcleos ahora tiene un Acelerador Neuronal dedicado en cada uno de sus núcleos . Esto permite que las tareas de IA que dependen de la potencia gráfica, como la generación de imágenes o el análisis de video, sean hasta 4 veces más rápidas que en el chip M4.

CPU más rápida: Con hasta 10 núcleos (6 de eficiencia y 4 de rendimiento), Apple afirma que posee “el núcleo de rendimiento más rápido del mundo”, logrando un desempeño multihilo hasta un 15% superior al M4.

Neural Engine potenciado: El Neural Engine de 16 núcleos, el cerebro de la IA de Apple, ahora trabaja en conjunto con la CPU y la nueva GPU para ejecutar las funciones de Apple Intelligence de manera local, sin necesidad de conectarse a la nube.

Ray Tracing de tercera generación: Para los gamers y los profesionales del 3D, el trazado de rayos es hasta un 45% más rápido.

En resumen, el M5 es un chip diseñado para que las tareas de IA, desde editar una foto con “Visual Intelligence” hasta ejecutar grandes modelos de lenguaje, se sientan instantáneas y fluidas.

La nueva MacBook Pro de 14 pulgadas: la potencia de la IA en un portátil

La primera en recibir el corazón del M5 es la MacBook Pro de 14 pulgadas.

Mismo diseño, poder desatado: Aunque el diseño exterior se mantiene sin cambios , el interior es una bestia completamente nueva. Apple promete un rendimiento gráfico 1.6 veces más rápido y un desempeño en tareas de IA hasta 3.5 veces superior al de la generación anterior con M4.

Un salto para los profesionales: Tareas como el renderizado 3D en Blender, la mejora de video con IA en Topaz Video o el modelado de datos serán significativamente más rápidas.

Solo para el modelo de 14 pulgadas: Es importante señalar que, por ahora, solo la MacBook Pro de 14 pulgadas recibe el chip M5 base. La versión de 16 pulgadas se mantiene con los procesadores M4 Pro y M4 Max, a la espera de los futuros M5 Pro y M5 Max

Características técnicas: Pantalla: Mini-LED Liquid Retina XDR de 14.2 pulgadas con ProMotion (120 Hz). Memoria y almacenamiento: Hasta 32 GB de memoria unificada y hasta 4 TB de almacenamiento SSD. Autonomía: Hasta 24 horas de reproducción de video. Puertos: Se mantiene la excelente conectividad con MagSafe 3, HDMI, ranura para tarjetas SD y tres puertos Thunderbolt 4.

Precio en México: La nueva MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 ya está en preventa en México, con un precio que parte de los $37,999 pesos .

El nuevo iPad Pro con M5: más potente que nunca

El chip M5 no es exclusivo de las Mac. Apple también lo ha llevado a su tablet más profesional, el iPad Pro, consolidándolo como una alternativa real a una laptop para muchos creativos.

Potencia de MacBook en formato Tablet: Con el M5, el iPad Pro ahora tiene, literalmente, el mismo cerebro que una MacBook Pro. Esto le da un nivel de rendimiento sin precedentes para una tablet, ideal para tareas como edición de video en 4K en Final Cut Pro, modelado 3D en Octane X o ilustración digital en Procreate.

Diseño ultra delgado: Se mantiene el diseño increíblemente delgado, con el modelo de 13 pulgadas midiendo solo 5.1 mm de grosor.

Pantalla ultra retina XDR: Ambos modelos, de 11 y 13 pulgadas, cuentan con la espectacular pantalla OLED en tándem que debutó en la generación anterior.

Conectividad mejorada: Integra los nuevos chips de conectividad de Apple, el N1 para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y el módem C1X para 5G en los modelos Cellular.

Compatibilidad con Accesorios: Mantiene la compatibilidad con el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard, y añade soporte para el Apple Pencil (USB-C).

Precio en México: iPad Pro de 11 pulgadas: Desde $24,999 pesos. iPad Pro de 13 pulgadas: Desde $32,499 pesos.



El ecosistema M5: ¿Qué sigue?

El lanzamiento del chip M5 base es solo el principio. Apple suele seguir un patrón de lanzamientos, por lo que podemos esperar que en los primeros meses de 2026 se presenten las variantes más potentes:

M5 Pro y M5 Max: Destinados a los modelos de MacBook Pro de gama alta y al Mac Studio.

M5 Ultra: La bestia definitiva, que probablemente dará vida a la próxima generación del Mac Pro.

Apple apuesta todo a la inteligencia artificial en el dispositivo

El lanzamiento del chip M5 y de los nuevos MacBook Pro y iPad Pro es mucho más que una simple actualización de hardware. Es la consolidación de la estrategia de Apple para el futuro de la computación: una inteligencia artificial potente, personal y, sobre todo, privada, que se ejecuta directamente en el dispositivo sin depender constantemente de la nube.

Al integrar aceleradores de IA en cada núcleo de su GPU y al potenciar su Neural Engine, Apple no solo está haciendo sus dispositivos más rápidos; los está haciendo más inteligentes. Y esta nueva generación de productos es la primera en demostrar el increíble potencial de esa visión. El futuro de Apple ya no solo se diseña en California; ahora, también se piensa con silicio.

