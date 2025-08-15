La trágica historia de Miroslava Stern y Cantinflas: amor en pantalla, controversia en la vida real

La química entre Miroslava Stern y Cantinflas trascendió la pantalla en “¡A volar joven!” (1947), una comedia donde la belleza de la actriz checoslovaca y la simpatía del “Mimo de México” cautivaron al público. Sin embargo, detrás de esa pareja cinematográfica se tejió una historia de amor no correspondido que, según algunas versiones, culminó en una de las tragedias más recordadas de la Época de Oro del cine mexicano.

Un amor nacido en la ficción: “¡A volar joven!”

En la película dirigida por Miguel M. Delgado, Miroslava interpretaba a María, una joven insegura por su supuesta “poca belleza”. Su padre, desesperado, casi obliga a Cantinflas a casarse con ella. El matrimonio se concreta sin amor, pero tras la noche de bodas, María florece en una mujer hermosa, sorprendiendo a su esposo y dando pie a una historia de enredos y romance que termina con la pareja felizmente enamorada.

La conexión que mostraron en pantalla fue tan convincente que alimentó rumores durante años. Sin embargo, en la vida real, Mario Moreno “Cantinflas” estaba casado con Valentina Ivanova, y siempre consideró a Miroslava una gran amiga.

El suicidio de Miroslava Stern: dos versiones, un mismo dolor

El 9 de marzo de 1955, con solo 29 años, Miroslava Stern fue encontrada sin vida en su habitación. La causa oficial fue una sobredosis de barbitúricos. Este hecho conmocionó al mundo del espectáculo y desató una serie de especulaciones sobre sus motivos. Durante décadas, han circulado dos versiones principales.

La versión oficial: una decepción amorosa

Según la cobertura de la época, la actriz se quitó la vida por una profunda decepción amorosa. En una de sus manos sostenía una fotografía del torero español Luis Miguel Dominguín. Días antes, Miroslava se había enterado de que Dominguín, con quien mantenía un intenso romance, se había casado sorpresivamente en Las Vegas con la actriz italiana Lucía Bosé. Esta noticia, según se informó, la sumió en una profunda desesperación.

Su padre, Oscar Stern, confirmó que la actriz padecía de psicosis y sufría de intensas depresiones, habiendo intentado suicidarse por primera vez a los 17 años. Junto a su cuerpo se encontraron tres cartas: una para su padre, otra para su hermano, y una tercera para su abogado, donde detallaba cómo pagar sus deudas.

La polémica carta de Cantinflas: la versión de Zabludovsky

A pesar de la evidencia que apuntaba a Dominguín, la sombra de la duda siempre planeó sobre Miroslava Stern y Cantinflas. La teoría de un amor no correspondido con el cómico cobró fuerza en 2014, cuando el periodista Jacobo Zabludovsky aseguró tener pruebas que vinculaban directamente a Cantinflas con la tragedia.

“Ella se enamoró mucho de Cantinflas y confiaba en que dejaría a Valentina, pero llegados ya a un punto de quiebre, Cantinflas le dijo en una carta a Miroslava que él jamás dejaría a Valentina, que no se hiciera ilusiones. Conozco al que le llevó la carta (…) Al día siguiente la encontraron muerta”, reveló Zabludovsky.

Esta versión fue respaldada por amigos cercanos de la actriz, como el actor Ernesto Alonso, quien afirmó que Cantinflas jugó con los sentimientos de Miroslava durante años, prometiéndole un futuro juntos que nunca llegó. Aunque la verdad completa probablemente nunca se sepa, la historia de Miroslava Stern y Cantinflas quedó marcada para siempre por la tragedia, convirtiéndose en una de las leyendas más oscuras y persistentes del cine mexicano.