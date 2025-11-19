Arranque explosivo en el Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2025

El Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2025 abrió sus puertas con una poderosa tríada de artistas que marcaron el ritmo inaugural de esta edición. Desde propuestas de pop en vivo altamente producidas hasta la energía inconfundible del regional mexicano, Matute, Gloria Trevi y Edén Muñoz fueron los protagonistas de los primeros cuatro días del Palenque, consolidando un arranque sólido y diverso.

14 de noviembre: Matute inaugura el Palenque con un show de alto impacto

La agrupación Matute tuvo el honor de abrir oficialmente las actividades del Palenque el 14 de noviembre. Con un espectáculo vibrante, dinámico y construido sobre arreglos potentes, visuales envolventes y una ejecución musical impecable, la banda logró una conexión inmediata con el público queretano. Su puesta en escena —caracterizada por una producción moderna, coreografías milimétricas y un repertorio reconocido por varias generaciones— convirtió la primera noche en una celebración masiva.

15 de noviembre: Gloria Trevi cautiva con un show emocional y electrizante

El sábado 15, el recinto vivió una de sus noches más esperadas con la presentación de Gloria Trevi. La cantante entregó un espectáculo sólido y teatral, respaldado por una banda en vivo y un cuerpo de baile que acompañó cada transición. Trevi recorrió sus éxitos emblemáticos con una narrativa emocional que mantuvo al público de pie y cantando. Su interpretación, cargada de fuerza y cercanía, dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del pop latino.

16 de noviembre: Edén Muñoz llena el Palenque con el poder del regional mexicano

El domingo 16 fue el turno de Edén Muñoz, quien imprimió su sello personal en el Palenque. Con un estilo que fusiona corridos contemporáneos, baladas norteñas y composiciones de impacto popular, Muñoz ofreció una de las presentaciones más coreadas del fin de semana inaugural. Su voz, su cercanía con el público y su repertorio que abarca desde éxitos como solista hasta temas que marcaron su trayectoria anterior hicieron vibrar a un recinto repleto.

No solo inauguraron el Palenque 2025, sino que establecieron el nivel artístico que marcará el resto de la temporada. Con estilos completamente distintos —una puesta en escena pop llena de energía, una intérprete de impacto escénico incomparable y una figura clave del regional mexicano el público vivió un arranque vibrante que dejó claras las expectativas: esta edición llega con fuerza, diversidad y espectáculos increíbles.

El Palenque demostró, desde sus primeras noches, que sigue siendo el corazón vibrante del evento, ese espacio donde la música se vive de cerca, donde el público se vuelve parte del show y donde los artistas encuentran una conexión única que pocos recintos ofrecen.

Si algo ha quedado claro en este arranque, es que la feria no solo abre sus puertas: abre un capítulo más en la memoria colectiva de Querétaro, un espacio donde generaciones distintas se reúnen para cantar, celebrar y vivir la tradición de uno de los palenques más emblemáticos.

