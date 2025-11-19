Caravana del Migrante 2025 será el 17 de diciembre

Los paisanos mexicanos se alistan para participar en la vigésima edición de la Caravana del Migrante, que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre de Laredo, Texas, a Jalpan de Serra, municipio ubicado en la Sierra Gorda queretana.

El presidente de Migrantes Unidos en Caravana, Juan Fernando Rocha Mier, declaró a Alternativo.mx que ya está abierto el sitio para el registro de paisanos, mismo que se encuentra en la página web de esta asociación civil.

La primera caravana

Recordó que en diciembre de 2010 se llevó a cabo la primera caravana organizada por los oriundos de la Sierra Gorda de Querétaro residentes en Estados Unidos y desde entonces cada año se lleva a cabo una o dos ediciones.

Estas caravanas tienen el objetivo de coordinar los tramites con las autoridades locales, estatales y federales, así como garantizar la seguridad de los mexicanos que radican en la Unión Americana y regresan a sus comunidades a pasar los periodos vacacionales.

Adicionalmente se busca evitar que los paisanos sean víctima de extorsiones por parte de las autoridades durante el trayecto a su lugar de origen.

Para ello, año tras año la Caravana del Migrante recibe el acompañamiento en territorio mexicano de elementos de Guardia Nacional y el Ejército, así como de policías federales y municipales, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.

Es grato recordar que al paso de 15 años no hemos tenido un incidente mayor con los migrantes, gracias al acompañamiento de personal de los tres órdenes de gobierno, puntualizó el activista.

Estimación oficial

De acuerdo a la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, este año se espera la participación de unos 15 mil paisanos distribuidos en unos tres mil vehículos.

El punto de llegada será Jalpan de Serra, aunque algunos paisanos abandonan antes la caravana, a fin de redireccionar su paso a sus estados de origen como son Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, etcétera.