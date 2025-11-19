Vive la Navidad en Corregidora 2025, un momento de unidad, paz y solidaridad

El presidente municipal Josué “Chepe” Guerrero presentó el programa “Vive la Navidad en Corregidora 2025”, en donde destacó las actividades que habrá para toda la familia, a partir del 18 de diciembre y hasta el 4 de enero de 2026.

El alcalde invitó a las familias de la demarcación a disfrutar de las actividades y adornos navideños, así como a vivir las fiestas decembrinas en unidad, solidaridad y agradecimiento, además de cuidar juntas y juntos que Corregidora preserve su paz, su tranquilidad y su prosperidad.

El programa de actividades

“Vive la Navidad en Corregidora 2025” contará con un programa que incluye la Pista de Hielo, por segundo año consecutivo, ahora en la Plaza Gran Cué, que estará disponible del 18 de diciembre al 4 de enero y el Festival de la Alegría se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre.

El Festival de la Alegría contará con 18 carros alegóricos, más de 70 botargas, 80 disfraces, 150 vestuarios temáticos y un espectáculo de pirotecnia, ambos organizados por el Gobierno del Estado.

El Bazar Navideño celebrará su vigésimo quinto aniversario y estará instalado en el Jardín Principal de El Pueblito del 27 al 30 de noviembre, el cual contará con 60 espacios para artesanas y artesanos, así como 10 espacios gastronómicos.

En tanto el próximo 27 de noviembre, a las 19:00 horas, se realizará el tradicional Encendido del Árbol de Navidad en el Jardín Principal de El Pueblito.

Y más actividades

De manera adicional, se colocará un segundo árbol monumental en la Plaza Gran Cué y un nacimiento a escala en el camellón de Avenida Candiles, frente al Parque Candiles.

“Los invito a que sigamos fortaleciendo nuestra fe y nuestro tiempo en familia, participando en todos los encuentros decembrinos que estaremos ofreciendo. Queremos que cada actividad sea un espacio de convivencia y de mucha alegría”, remarcó “Chepe“.

El personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales colocará un total de 650 adornos navideños y dos mil 350 flores de nochebuena en la Plaza Gran Cué, Alameda Hidalgo, Jardín Principal de El Pueblito, Nodo de Tejeda, Andador Francisco I. Madero, camellón de Avenida Candiles, Museo MUSAH y el Centro de Atención Ciudadana (CAM) El Pueblito.

Cabe señalar que se ofrecerán actividades artísticas y culturales para toda la familia como el baile navideño del grupo de adultos mayores del DIF y el recital de villancicos por parte de la soprano Martha Juliana Ayech y la Banda del Estado.

También la tradicional pastorela de la Compañía Cómicos de la Lengua; la participación del Grupo Representativo de Música de Lomas de Balvanera, y la Academia Body House Movement con danza navideña contemporánea, entre otras.